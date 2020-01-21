Военные блоки сменяются технологическими

Прогнозы подтверждаются

С тех пор как вышел первый доклад из серии «Международная неопределенность»*, было озвучено немало прогнозов. И большая их часть со временем подтвердилась. Так в прогнозе, вышедшем пять лет назад, авторы констатировали: «Если Россия устоит до 2020 года, если все попытки ее противников не приведут к экономическому коллапсу, хаосу и распаду страны, то можно будет с уверенностью сказать, что доминированию Запада пришел конец. Это значит, что международные отношения официально вступят в новую эру».

Недавние события на Ближнем Востоке, когда в ответ на иранскую атаку американских военных объектов, США выбрали не прямой вооруженный ответ, а тактику косвенного давления на оппонента недвусмысленно подтверждают данный вывод. Добавим к этому декларируемый президентом США Дональдом Трампом принцип распределения ответственности между Вашингтоном и его союзниками, его концентрацию на американских интересах, а не на продвижении демократии в мире.

В прогностическом докладе за прошлый год авторы ввели в оборот такое словосочетание, как «фестиваль провокаций» – нарастание силовых акций оппонентов, которое необязательно служит прелюдией к большой войне. Зато предполагает умение балансировать на грани вооруженного конфликта. Что, разумеется, не делает такое балансирование лишенным рисков. Начало нового 2020 года показало, что даже обмен военными ударами между оппонентами не означает автоматического объявления войны и ее начала.

В «Международной неопределенности-2016» была предсказана эскалация вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах, а в 2017 году – формирование своеобразного «карабахского маятника». То есть сочетания переговорного процесса с провокациями и столкновениями низкой интенсивности. Авторы также убедительно показали, что российско-турецкое столкновение 2015 года из-за вмешательства в сирийский конфликт не приведет к обвалу отношений между Москвой и Анкарой, и напротив, способствует выработке ситуативного партнерства.

Качественные оценки будущего, дополняемые аналитическими матрицами, таблицами балансов интересов различных международных игроков и сценарными разработками получили высокую оценку у зарубежных коллег. Доклады «Международная неопределенность» были перепечатаны в таких известных и влиятельных изданиях, как The National Interest.

Мир без объятий: контуры нового миропорядка

Доклад, посвященный прогностическим оценкам перспектив 2020 года, начинается с констатации двух принципиально важных тезисов. Во-первых, Россия устояла, а мир начал переход из одной эпохи в другую – с новой экономикой, новой политикой, новым обществом. При этом данный процесс далек от своего завершения. Пока мы наблюдаем лишь складывание контуров этого мира.

Во-вторых, это будет мир, в котором традиционная система союзов и договоренностей уже не работает. Привычные структуры, которые мы ранее рассматривали, как монолиты, будь то НАТО и Европейский союз таковыми уже не являются. Достаточно посмотреть на отношения США с таким своим традиционным союзником, как Турция или на поведение Франции, Польши, Венгрии, Италии в Европейском союзе. Глава одной из ведущих стран-членов Североатлантического альянса констатирует у него «смерть мозга» и приглашает к сотрудничеству над укреплением европейской безопасности Россию. Страну, против которой члены Альянса ввели санкции, и которую рассматривают, как вызов для стабильности на континенте. В этом формирующемся новом мире спрос на силу возрастает. «Конец истории» откладывается на неопределенное время. Напротив, говоря словами Экклесиаста, наступает время «отказываться от объятий», ставить на первый план национальный эгоизм, а не абстрактные ценности.

США: уходящее лидерство

Доклад «Международная неопределенность-2020» состоит из восьми разделов. И после описания общемировых трендов он обоснованно продолжается анализом ситуации внутри и вокруг США. Как бы ни было подорвано могущество этой державы, она по-прежнему претендует на первенство, пытаясь сдерживать не только своих традиционных противников, но и ограничивать излишнюю самостоятельность союзников.

По мнению авторов, наступивший год будет переломным для Америки. Грядущие выборы – президента и Конгресса – во многом определят путь США на следующие десятилетия. Но встречают они его в состоянии глубокого внутреннего конфликта, который, принимая во внимание роль страны в мире, влияет на международную повестку в целом. Мы видим мировоззренческий и политический раскол американских элит, а государственные органы и суды США стали площадками для открытой политической борьбы республиканцев и демократов.

Но кто бы ни пришел к власти на выборах 2020 года, внутренний конфликт элит и кризис американской политической системы будет продолжаться еще 8-10 лет, до того времени, когда к руководству страны придет следующее поколение. Для этих людей, выросших после Холодной войны, уже не Россия, а Китай станет проблемой номер один.

Своя рубашка ближе к телу

Раздел «Больше свободы маневра» иллюстрирует на богатом фактическом материале тезис об «отказе от объятий». Членство в НАТО и ЕС, говорят авторы, более не гарантирует для стран-участниц отсутствие противоречий и взаимных претензий. Но и вне этих интеграционных структур возникает немало противоречий. Казалось бы, такие устойчивые союзы, как США-Египет, США-Саудовская Аравия дают течь.

В 2020 году, скорее всего, забурлит и европейский Восток. Актуализируется спор между Берлином и Варшавой, тогда как Венгрия намерена вопреки всему укреплять экономическую кооперацию с Россией.

Едва ли в 2020 году пошатнутся основы итальянской внешней политики. Италия не выйдет из НАТО, но продолжит демонстрировать самостоятельность по ряду вопросов, как это было в случае с поддержкой Николаса Мадуро, как действующего венесуэльского президента вопреки мнению США. В этом же ряду постоянные требования снятия санкций с России. В контексте эрозии европейского единства следует обозначить и политические амбиции Франции и лично президента Эмманюэля Макрона.

Билеты на «евразийский концерт»

О перспективах «евразийского концерта» в 2020 году рассказывает одноименный раздел. По мнению авторов, все ключевые игроки в Большой Евразии будут вовлечены в разрешение двух геополитических пазлов. Первый – это реагирование на американское присутствие на континенте. Несмотря на значительное снижение влияния США, Вашингтон будет стремиться к сдерживанию потенциальных соперников, недопущению консолидации Евразии без его контроля и участия.

Второй пазл, разбивающийся на отдельные локальные головоломки, представляет собой комплекс отношений самих евразийских игроков друг с другом. На первый взгляд, всех их объединяет: стремление укрепить собственный суверенитет и самостоятельность на международной арене и неприятие американского доминирования и желание минимизировать его. И в этом плане существует гипотетическая возможность появления «евразийского концерта», при котором Россия, КНР, Индия, Иран, Турция смогли бы сами без посторонней помощи урегулировать стоящие перед ними проблемы. Но эта, на первый взгляд, безупречная схема столкнется с наличием противоречий в отношениях между самими евразийскими гигантами.

Европейские дилеммы

В разделе «Спазмы европейской безопасности» авторы констатируют, что повестка дня в «старом свете» не будет отличаться особой новизной. По-прежнему основным приоритетом остается урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. При этом данный сюжет со всей неизбежностью обозначит и общие проблемы европейской безопасности и роль России в ее обеспечении.

По мнению авторов, страны-члены НАТО и ЕС опасаются идти на фундаментальные компромиссы или уступки Москве. Однако понимание того, что без российского участия не разрешим ни один конфликт, и не будет устойчивой безопасности в Европе, постепенно овладевает умами западных политиков.

Техноэкономические блоки вместо военных?

Но если имеющиеся союзы и блоки подвергаются эрозии, то по мнению авторов, мир вступает в процесс формирования альянсов для конкуренции в новом технологическом цикле. Эти альянсы можно назвать техноэкономическими блоками, поскольку в их основе лежат конкурирующие технологические платформы – совокупность разработанных на национальном уровне передовых технологий.

Знаменательно, что граница между блоками именно технологическая. В эпоху общего цифрового пространства она проходит по границам влияния конкурирующих технологических платформ критической инфраструктуры, которые правительства контролируют на национальном или блоковом уровне. И перед Россией, как и перед другими странами, встает стратегический вызов. Чтобы сохранить конкурентоспособность, они либо должны присоединиться к формирующимся блокам, либо им придется создавать свои.

Зеленый цвет вместо цвета хаки?

В сегодняшнем мире проблемы экологии заслуживают серьезнейшего внимания и требуют предметного обсуждения. В докладе им посвящен специальный раздел «Экополитика и политэкология». По мнению авторов, реальный путь к решению глобальной экологической проблемы лежит через ускорение инвестиций в технологический прогресс, а не через искусственное

ограничение темпов роста. Такое ускорение позволит создать и повсеместно внедрить, на первом этапе, природобезопасные, а в перспективе и природоподобные технологии. Страна, которая сможет это сделать, получит беспрецедентный скачок в конкурентоспособности и производительности труда.

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Таким образом, тренды 2020 года сильно отличаются от тенденций первых десятилетий XXI века. Скорость перемен в мире не спадает, а напротив, возрастает. Но есть почва и для осторожного оптимизма. Страны уже не стоят на пороге катастрофического конфликта. В мире все больше сытых людей, которые хотят жить долго и безопасно, а значит, конкуренция ведущих держав между собой будет обретать более мягкие формы.

* Доклады «Международная неопределенность» начиная с 2014 года ежегодно выпускает группа экспертов МГИМО – Андрей Сушенцов, Андрей Безруков, Михаил Мамонов, Сергей Маркедонов, Николай Силаев и их коллеги. Идейная предпосылка докладов заключается в том, что отличительными чертами современного мирового развития стали неопределенность, неуправляемость, непредсказуемость и даже иррациональность, а также случайность. По определению самого авторского коллектива, он видит свою миссию «не в том, чтобы уменьшить неопределенность, а в том, чтобы переосмысливать ложные определенности».