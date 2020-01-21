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Эксперт предупредили об опасности распространения нового коронавируса по всему миру

Москва, 21.01.2020

Известный израильский врач Леонид Эйдельман – руководитель всемирного профсоюза врачей WMA – считает, что в условиях глобального мира опасность распространения нового коронавируса очень высока. По его словам, в условиях глобального мира возможность распространения нового смертельного вируса по всему миру очень высока, передаёт РИА Новости.

«Этот действительно реальная опасность, – подчеркнул эксперт. – Поэтому уже сейчас во многих странах при помощи инфракрасных датчиков проверяют температуру у людей, въезжающих в страну из КНР»

Эйдельман также отметил, что основная опасность таких вирусов заключается в отсутствии какого-нибудь специального лечения. Поэтому, по его словам, сейчас все усилия медиков, эпидемиологов и учёных должны быть сосредоточены на том, чтобы не допустить распространения опасной болезни и как можно быстрее найти лекарства от этого нового вируса.

«Пока нет специфического лечения, как, например, антибиотики против микробов, поэтому очень важный элемент – вовремя обнаружить и не дать ему распространяться. Во всём мире мы пока только наблюдаем и не понимаем, что будет происходить дальше. А вакцины пока от этого вируса нет», – резюмировал Эйдельман.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения неизвестным и смертельно опасным видом коронавируса в Китае превысило 300. Шестеро из них скончались. Однако медики Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона считают, что число потенциально зараженных вирусом, вызывающем опасную форму пневмонии, приближается к 2000 человек.

Напомним, новый вид коронавируса появился в декабре 2019 года в Ухане, административном центре провинции Хубэй с населением 11 млн человек.

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