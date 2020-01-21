Google призывает к мораторию на технологию распознавания лиц

Сундар Пичаи уверен, что прежде чем повсеместно вводить технологию распознавания лиц, ее должны тщательно изучить и оценить регуляторы. Это заявление генеральный директор компаний Google и Alphabet сделал на международной конференции по торговле в Брюсселе за несколько дней до принятия решения по этому вопросу Еврокомиссией.

Пичаи считает технологию опасной, потому что ее можно потенциально использовать в «нехороших» целях. Поэтому, по его словам, Google решил ее не использовать до тех пор, пока регуляторы внимательно не изучат все риски и не разработают жесткие правила пользования.

«Распознавание лиц слишком рискованно,- заявил Сундар Пичаи в Брюсселе.- Считаю, что регуляторы должны как можно быстрее заняться ей. Важно, чтобы этим занимались власти».

Среди лидеров в использовании технологии распознавания лиц Китай, отмечает Financial Times. Запад обвиняет Пекин в использовании новейшей технологии для слежки за уйгурами в Синьцзяне.

Кроме полиции и других правоохранительных органов, этой технологией пользуется частный сектор в Великобритании, Индии, Бразилии, США и ряде других стран. Ритейловые сети, к примеру, часто используют ее в своих магазинах.

Позиция Пичаи по этому вопросу в целом совпадает с позицией Евросоюза. Европейские регуляторы скорее всего отложат введение технологии распознавания лиц на пять лет, чтобы разработать меры, которые позволят избежать злоупотребления ей.

Дождаться решения глобальных регуляторов призвали регулирующие организации Великобритании и Соединенных Штатов. Несколько американских городов (Сан-Франциско, Окленд) решили временно запретить общественным организациям использовать технологию распознавания лиц.

Между тем, технологию распознавания лиц активно используют такие IT-гиганты, как Amazon, Microsoft и Facebook. Amazon, кстати, сильно критикуют за повсеместные продажи неточной технологии. Google, с другой стороны, подходит к этому вопросу осторожно и не торопится использовать ее в своих продуктах и услугах.