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Грузия зовет назад российских туристов

Москва, 21.01.2020

Российским туристам в Грузии будет обеспечена полная безопасность, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава. Она призвала Москву возобновить прерванное прямое авиасообщение и открыть возможность туристам из России посетить их страну, передает издание «Взгляд».

О популярности данного направления среди российских граждан свидетельствует статистика, согласно которой туристы из РФ прибывают через сухопутную границу или непрямыми рейсами в Грузию, несмотря на запреты.

«Они сами говорят, что для них Грузия – безопасная страна. Соответственно, в повестке дня больше нет вопроса безопасности», – заявила министр, которая подчеркнула, что в Тбилиси положительно отнесутся к отмене «нерационального запрета на прямое авиасообщение».

По статистике за прошлый год Грузию посетило 1 млн 463 тыс. 40 туристов из России, что на 4,7% больше, чем в 2018 году. В 2020 году Грузия ожидает увеличения турпотока из России до 1,8 млн туристов. Также сообщается, что в прошлом году в общей сложности Грузию посетило 9,3 млн иностранцев, что на 7,1% больше показателя 2018 года.

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