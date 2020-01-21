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Киев заявил о готовности силового варианта по возвращению Донбасса

Москва, 21.01.2020

Как сообщает замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, украинские вооруженные силы готовы к силовому варианту возвращения контроля над Донбассом, передает УНИАН. Представитель СНБО заявил, что не исключает такой вариант.

«Мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли», - поделился Кривонос.

Он заявил, что данный вариант является политически важным решением и перед этим необходимо провести ряд мероприятий, а именно усилить режим санкций против России, усилить армию Украины, а также пересмотреть систему территориальной обороны.

Он подчеркнул, что эффективность подобного рода решений зависит от деятельности самих политиков и поддержки со стороны иностранных государств.

 

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