Коррекция пришла на российский рынок

На российском рынке акций произошло замедление. Индекс Мосбиржи к концу дня 21 января продолжил начатую с утра негативную динамику и снизился на 0,33% — до 3209,22 пунктов. «Долларовый» РТС упал на 0,75% до 3234,32 пунктов.

Всемирный экономический форум в Давосе прибавил очков акциям ВТБ. После сообщения главы банка Андрея Костина о возможной выплате дивидендов за прошлый год в размере 50% от чистой прибыли акции приросли на +3,73%. В плюсе также оказались котировки Сбербанка (+0,67%) и Сургутнефтегаза (+1,91%).

«Мечел», немного скорректировался после прыжка котировок накануне: обыкновенные акции потеряли 3,79%, «префы» -4,80%. Вниз также пошли акции «Энел Россия» (-2,38%), «Сургутнефтегаза» (-3,93%), «ФСК ЕЭС» (-2,12%).

Нефть Brent по состоянию на 19:20 мск упала на 0,61% до значения 64,8 доллара за баррель. Российская валюта на этом фоне ослабла — до 61,83 рублей за доллар.