Курс доллара: в Сбербанке рассказали о перспективах рубля

В понедельник, 20 января рубль минимально менялся к основным резервным мировым валютам на фоне очень низкой активности трейдеров из-за неработающих бирж в США, где накануне отмечали День Мартина Лютера Кинга. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 61,60 руб., что на 4,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 68,25 руб., подешевев на 1,25 коп.

По мнению экспертов, на фоне пассивности американских валютных спекулянтов, в понедельник поддержку рынкам продолжал оказывать оптимизм инвесторов, связанный с подписанием первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Как считает Гельды Союнов из УК «Промсвязь» вчера волатильность на внутреннем валютном рынке заметно снизилась, а курс рубля лишь незначительно снизился к доллару.

«Волатильность на рынке возрастет уже сегодня, когда за океаном возобновятся торги. Не исключено, что будут доминировать негативные настроения», – подчеркнул эксперт.

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» отмечает, что ситуация с рублём сейчас не столь оптимистичная. При этом слабость нацвалюты он объясняет общим укреплением доллара на глобальном рынке.

«Тем не менее в ближайшие дни курс рубля поддержат сразу несколько факторов. Это, в первую очередь дорожающие нефтяные котировки. Второй очень важный фактор заключается в том, что экспортёры готовятся к уплате налогов, а уже в среду российский Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ. Против рубля будет играть только его перекупленность», – резюмировал он.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что вчера большинство валют EM, в том числе и рубль демонстрировали слабую отрицательную динамику, однако в целом из-за выходного дня на американских биржах активность участников рынка была сдержанной. начавшаяся неделя, по его мнению, будет скудна с точки зрения каких-нибудь серьёзных мировых новостей.

«Для рынка более важным событием могут стать налоговые платежи с дальнейшей продажей валютной выручки экспортёрами. К слову на прошлой неделе курс доллара несколько раз получал мощное сопротивление при движении в сторону отметки в 62,00 руб., что могло являться следствием предварительных продаж валюты в рамках подготовки к налоговому периоду. В результате на текущей неделе национальная валюта может получить мене существенную поддержку, чем можно было рассчитывать», – резюмировал Кравченко.

Антон Покатович из «БКС премьер» прогнозирует, что сегодня курс доллара будет формироваться в диапазоне 61,30-61,80 руб.

«В пользу национальной валюты выступят мировые цены на «чёрное золото», которые в ближайшие дни продолжат свой рост», – считает он.

Между тем в Сбербанке обрисовали ближайшие перспективы курса рубля. Как рассказал Ренат Малин из Sberbank Asset Management, незначительная коррекция в валютах развивающихся стран на минувшей неделе отчасти привела к умеренному ослаблению рубля на 0.9%. При этом в краткосрочной перспективе в Сбербанке не ожидают усиления волатильности в рубле.

«Основным фактором динамики курса рубля в ближайшей перспективе, вероятно, будет общий настрой глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. Целевой курс рубля в паре с долларом на краткосрочном горизонте составит 61,25-62,00 за долл.», – прогнозирует эксперт крупнейшей кредитной организации страны.