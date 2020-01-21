Вход/Регистрация Подписка

Лукашенко обвинил РФ в том, что она не позволяет Казахстану поставлять нефть Белоруссии

Москва, 21.01.2020

Александр Лукашенко – глава Белоруссии – обвинил Россию в том, что она не позволяет Казахстану поставляет нефть в его страну. По его словам Казахстан сможет поставить нефть, если с этим согласится Москва. Об этом белорусский лидер заявил в ходе совещания по вопросам повышения эффективности реализации «чёрного золота» на экспорт, передаёт агентство «БелТА».

«Это очень странно, что наш союзник не даёт согласия на поставку нефти от нашего другого союзника, – подчеркнул Лукашенко. – Что ж, вот такая странная ситуация у нас сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разбираться».

При этом он признался, что в настоящее время у Минска нет альтернативы поставкам российской нефти «в полном объеме».

«Нам надо идти к тому, что 30-40% нефти мы будем покупать в РФ, ещё 30% – должны завозить с Балтики через Украину. Это уже проверенный уже путь», – резюмировал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Минск исполнил свои обещания найти поставщиков нефти у третьих стран помимо России, купив партию сырья в Норвегии.

Напомним, Белоруссии и Россия в конце прошлого года так и не смогли достигнуть договоренности по условиям поставки нефти с 1 января 2020 года. В этой связи Лукашенко дал поручение начать импорт «чёрного золота» в страну от альтернативных поставщиков. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара может сильно удивить
      Авторы прогнозов, предрекающие в этом году слабый доллар, вновь ошиблись. И опять причина в сохраняющейся привлекательности процентных ставок ценных бумаг в Америке, которые по-прежнему выше ставок в большинстве как соседних, так и дальних стран.
    2. Подкаст 2-ой недели. Как работает человеческий ум
    3. Второе немецкое экономическое чудо подошло к концу
      Эра быстрого развития экономики ФРГ, которую один из главных немецких экономистов – Берт Рурап назвал «вторым экономическим чудом Германии», заканчивается. Германия в ближайшие годы может стать в экономическом отношении «серой», т.е. иметь практически нулевой рост экономики
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама