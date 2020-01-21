Лукашенко обвинил РФ в том, что она не позволяет Казахстану поставлять нефть Белоруссии

Александр Лукашенко – глава Белоруссии – обвинил Россию в том, что она не позволяет Казахстану поставляет нефть в его страну. По его словам Казахстан сможет поставить нефть, если с этим согласится Москва. Об этом белорусский лидер заявил в ходе совещания по вопросам повышения эффективности реализации «чёрного золота» на экспорт, передаёт агентство «БелТА».

«Это очень странно, что наш союзник не даёт согласия на поставку нефти от нашего другого союзника, – подчеркнул Лукашенко. – Что ж, вот такая странная ситуация у нас сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разбираться».

При этом он признался, что в настоящее время у Минска нет альтернативы поставкам российской нефти «в полном объеме».

«Нам надо идти к тому, что 30-40% нефти мы будем покупать в РФ, ещё 30% – должны завозить с Балтики через Украину. Это уже проверенный уже путь», – резюмировал президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Минск исполнил свои обещания найти поставщиков нефти у третьих стран помимо России, купив партию сырья в Норвегии.

Напомним, Белоруссии и Россия в конце прошлого года так и не смогли достигнуть договоренности по условиям поставки нефти с 1 января 2020 года. В этой связи Лукашенко дал поручение начать импорт «чёрного золота» в страну от альтернативных поставщиков.