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Мишустин озвучил главные задачи нового правительства

Москва, 21.01.2020

Глава Кабмина Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства. По его словам, это, прежде всего, демография, рост доходов населения и повышение уровня жизни людей, передаёт агентство «Интерфакс».

«Я думаю, что это наши самые главные задачи, этого от нас ждут люди», – подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что очень важно добиться повышения роста российской экономики.

«Без роста экономики мы не сможем добиться вообще никаких результатов, а тем более успехов в социальной сфере», – резюмировал Мишустин.

Ранее сообщалось, что первым заместителем председателя правительства назначен Андрей Белоусов, вице-премьером - главой аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко (бывший до этого заместителем Михаила Мишустина в ФНС).

Всего в новом Кабмине 9 вице-премьеров. Известно, что свои места сохранили Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Кроме того, вице-премьерами назначены Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук. 

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