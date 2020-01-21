Нацпроектам сразу потребовались глубокие изменения

Нацпроекты необходимо постоянно сверять с национальными целями, заявил в рамках Гайдаровского форума ТАСС ректор РАНХиГС Владимир Мау. При этом уже сейчас, уверен он, некоторые национальные проекты нуждаются в глубокой корректировке, так как в современной динамичной экономике план должен корректироваться по мере развития технологий и общества.

«Мы не живем в советской плановой экономике, где план — догма, который должен быть выполнен любой ценой, хотя и там этого никогда не случалось. Более того, в современной динамичной экономике план должен корректироваться по мере развития технологий и общества», — сказал он, добавив, что национальные цели являются «абсолютными», а проекты «могут и должны развиваться». Возглавляемая Владимиром Мау академия принимает активное участие в мониторинге нацпроектов.

На Гайдаровском форуме, проведение которого в этом году совпало с оглашением послания президента Федеральному собранию, оно вызвало переполох и перекройку повестки. В форуме, традиционно проходящем в кампусе РАНХиГС, тон так же традиционно задают спикеры от правительства, ушедшее в день его открытия в отставку вследствие одной из президентских инициатив. Этот фон, видимо, сочтен благоприятным и для постановки вопроса о корректировке национальных проектов, хотя значимых технологических или социальных изменений с момента их выдвижения не произошло.

Главная проблема даже не в том, что долгосрочные планы следует корректировать в случае серьезных перемен, а в изначально слишком нереалистично поставленных задачах, комментирует заявление директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Осенью прошлого года в правительстве бурно обсуждали слабое выполнение нацпрограмм из-за отсутствия опыта у отечественных чиновников по воплощению столь масштабных проектов: около 50% от плана.

Тем не менее, указывает эксперт, по итогам 2019 года ситуация на бумаге изменилась в лучшую сторону — порядка 80%. Но складывается впечатление, что вместо того, чтобы создать необходимые условия для адекватной реализации целей, ответственные лица просто решили в максимально короткие сроки израсходовать бюджет, создать видимость эффективного управления и избежать наказания за слишком медленные темпы работы. В результате возникает риск «технической реализации» программ: формально бюджет будет освоен и все трансферты осуществлены, но каких-либо ощутимых положительных изменений достигнуто не будет.

Ярким примером является нацпроект по поддержке МСБ и индивидуальной предпринимательской инициативы, продолжает Арсений Дадашев. Мало того, что авторами проекта были поставлены очевидно невыполнимые задачи, так еще и денежные средства получают совершенно не те лица, которые несут ответственность за выполнение целей.

В 2015 году правительство обязалось увеличить численность занятых в МСБ до 20 млн человек. Эти плановые показатели не были достигнуты к началу нацпроектов: по последним данным, искомое число составляет 18,3 млн человек. Теперь же к 2024 году предстоит решить еще более амбициозную задачу — задействовать 25 млн человек. Из-за возникшей спешки произошла абсурдная ситуация: ответственными за исполнение оказались губернаторы, а средства получили юрлица, которые им не подчиняются и не несут ответственности. Подобная картина наблюдается и по большинству других проектов.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский обращает внимание на сигналы от Счетной палаты о том, что средства нацпроектов расходуются неэффективно (поскольку даже при точном выполнении некоторых из них заявленные цели не будут достигнуты). А значит, их финансирование может быть и сокращено.

Да, в принципе сторонники сокращения бюджетных трат на развитие могут сейчас увидеть шанс для продвижения своей политики, чему способствует некоторая невнятность самих нацпроектов. Но, вообще говоря, эта невнятность, неочевидность для общества всего набора нацпроектов, нечеткость их целей и отсутствие уверенности в точности их постановки могут дать старт пересмотру пакета стоимостью около 25 трлн рублей. Трудно сказать, хорошо это будет или плохо, возможно — первое, но только в случае, если новое правительство, в отличие от прежнего, проявит чудеса расторопности.