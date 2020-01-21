Правительство России обновилось наполовину

Объвлен новый состав российского правительства во главе с Михаилом Мишустиным, утвержденный вечером 21 января указом президента. Первым заместителем председателя правительства назначен известный экономист Андрей Белоусов, являвшийся советником президента по экономике. Вице-премьером — главой аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко (бывший до этого заместителем Михаила Мишустина в ФНС).

Всего в новом Кабмине 9 вице-премьеров. Известно, что свои места сохранили Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Кроме того, вице-премьерами назначены Дмитрий Чернышенко, возглавлявший "Газпром-медиа", Марат Хуснуллин из правительства Москвы, Виктория Абрамченко (с должности главы Росреестра), Алексей Оверчук (с должности замглавы ФНС).

Министром обороны по-прежнему является Сергей Шойгу. Антон Силуанов сохранил пост главы Минфина, Денис Мантуров — главы Минпромторга РФ, Сергей Лавров — МИД РФ. Евгений Дитрих вновь назначен министром транспорта, а Владимир Колокольцев — главой МВД. Министром энергетики переназначен Александр Новак, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, Евгений Зиничев вновь возглавил МЧС. Во главе министерства строительства и ЖКХ прежний министр Владимир Якушев. Министром по развитию Дальнего Востока переназначен Александр Козлов.

Во главе Минэкономразвития РФ теперь губернатор Пермского края Максим Решетников, главой Минюста стал руководивший аппаратом правительства Константин Чуйченко, министерства науки и высшего образования — ректор ТюмГУ Валерий Фальков, главой министерства просвещения — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен вице-президент Ростелекома по цифровым платформам Максут Шадаев. Минздрав возглавил Михаил Мурашко, бывший руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

На пост министра культуры с должности главы департамента кинематографии перешла Ольга Любимова, министром труда и соцзащиты стал Антон Котяков, бывший заместителем министра финансов. Министром спорта стал Олег Матыцин, президент Международной федерации студенческого спорта.

Перемены в персональном составе кабинета весьма значительны, оно обновилось практически наполовину. В нем больше не работают: Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева.



Правительство претерпело и довольно заметные структурные изменения, хотя и не принципиальные. Указ президента "О структуре федеральных органов исполнительной власти" подчиняет Росреестр, Росздравнадзор и ФМБА правительству непосредственно, Росимущество изъято из ведения Минэкономразвития и перешло под начало Минфина. Упразднено министерство по делам Северного Кавказа, его функции переданы Минэкономразвития.

На встрече с новым кабинетом министров, как сообщают РИА Новости, президент Владимир Путин назвал важнейшей задачей кабинета "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире", эти цели он считает "абсолютно достижимыми". Президент не обошел вниманием работу предыдущего правительства, создавшего такую базу, как "очень хорошие макроэкономические условия". Их необходимо применить "для достижения общенациональных целей, и для эффективного использования" национальных проектов.