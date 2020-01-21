Порошенко доставят на допрос силой

Следователь Олег Корецкий Государственного бюро расследований Украины (ГБР) заявил о неявке на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и заявил о возможности его принудительного привода. «Ему (Петру Порошенко - Эксперт) так же было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - сказал Корецкий.

ГБР расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Экс-президент Украины возглавил партию «Европейская солидарность», которая в 2019 году прошла в парламент. Пользуясь депутатской неприкосновенностью Порошенко многократно игнорировал повестки в ГБР. Однако с начала 2020 года вступили в силу поправки в Конституцию Украины отменяющие депутатскую неприкосновенность.