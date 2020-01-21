Прогноз погоды: в Гидрометцентре рассказали, сколько дней ещё будет аномально тепло

Синоптики рассказали, сколько дней ещё будет аномально тепло России. Согласно прогнозу Гидрометцентра, высокий температурный фон продержатся почти на всей территории нашей страны минимум 10 дней. Об этом рассказал научный руководитель организация Роман Вильфанд. При этом, по его словам, средняя температура за этот период (с 1 декабря по 15 января) в 2006-2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса, но начиная с середины второго зимнего месяца столбики термометра тогда резко пошли вниз. В ближайшие же 10 дней, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается очень тёплая погоду. По продолжительности, как отмечают метеорологи, это совершенно экстремальная ситуация.

Прогноз погоды на 10 дней в Крыму

Погоду в Крыму сейчас определяет восточная периферия Азорского максимума. Однако не везде она безмятежна. Как пояснили метеорологи, время года и сложная орография вносят некоторые особенности. Именно поэтому в минувшие выходные почти на всей территории этого российского полуострова было очень ветрено, а отдельные метеостанции отметили небольшие осадки. В частности, в воскресенье Симферополь даже слегка припорошило снегом, а прошедшей ночью было минус 4, что холоднее, чем в Москве. И что уж совсем неожиданно для нынешней зимы, в большинстве районов Крыма температурный фон почти соответствовал климатическим нормам января.

По прогнозу синоптиков, 22-23 января влияние на погодную обстановку в Крыму окажет глубокий североатлантический циклон. При этом он такой обширный, что на его периферии окажутся причерноморские районы. Метеорологи прогнозируют в среду и четверг на полуострове западный и северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. 23 января, местами ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ночью воздух может остыть до минус 3, а днём прогреться до плюс 4-8. В конце этой недели атмосферное давление на всей территории Крыма начнёт расти, осадки прекратятся, ветер почти стихнет.

К выходным, по прогнозу синоптиков, существенно потеплеет. Так, в Ялте в субботу, 25 января и в воскресенье, 26 января дневной температурный фон будет держаться в пределах плюс 8-10. Ещё более высокая температура ожидается в Евпатории и Саках – плюс 9-11. Чуть холоднее в Керчи – плюс 5-7 и Симферополе – плюс 6-8. Зато в Бахчисарае при пасмурной погоде столбики термометров поднимутся до плюс 10. Такая климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, сохранится в Крыму, как минимум до конца месяца.

Погода в СПб и Москве на 10 дней. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в ближайшие 10 дней погоду в Санкт-Петербурге будет формировать тёплый атлантический фронт. При этом в середине этой недели он столкнётся холодными воздушными массами, что приведёт к небольшому понижению температуры. В частности, в среду днём погодные градусники будут показывать «всего» плюс 1, а в ночь на 23 января и вовсе станет морозно – минус 1-2.

Однако уже днём в четверг циклон вновь накроет город на Неве, а столбики термометров начнут подниматься и к выходным остановятся на отметке плюс 2-3. Следующая неделя начнётся в Северной столице с дождей и возможно будет отмечена новыми температурными рекордами – метеорологи обещают, что воздух в понедельник, 27 января и во вторник, 28 января прогреется до плюс 4-5. В дальнейшем немного похолодает, но до конца месяца столбики термометров ниже плюс 1 не упадут.

В Москве небольшой снег пойдёт уже завтра. А в четверг, 23 января помимо осадков ожидается и долгожданный минус. Но, как предупредили синоптики, снижение до 3 градусов мороза будет временным, да и называть это существенным похолоданием всё-таки нельзя. Уже в пятницу, 24 января будет плюс 1, а в выходные – плюс 2-3. Аналогичная погода ожидается и на следующей неделе. Таким образом, уже сейчас метеорологи смело говорят, что январь-2020 войдёт в историю как самый тёплый второй месяц календарной зимы за всю историю наблюдений за погодой.

Пока же рекордом по теплу в столице является 2007 год со средней месячной температурой минус 1,6 градуса (выше нормы на 7,6). Но 21 января 2007 года в Москве был снежный покров, правда, небольшой, всего 3 см.

Между тем синоптики объяснили, почему этой зимой в России держится такая аномально тёплая погода. По словам Вильфанда, с конца ноября климатическую обстановку на большей части Русской равнины определяет тёплый/влажный ветер с Атлантики. Именно из-за него на азиатской территории страны сейчас экстремально тепло.

При этом он пояснил, что уже почти 2 месяца происходит один и тот же атмосферный процесс: перенос воздуха из Атлантики далеко вглубь Евразии. В Гидрометцентре подчеркнули, что в зимний период воздух из Атлантики очень редко добирается до азиатской части России, поэтому там уже в декабре формируется мощный Восточно-Сибирский антициклон, который до конца зимы обычно и определяет погоду в стране.

Однако этой зимой антициклонический фронт до сих пор не сформировался. А это, как отметил представитель Гидрометцентра, привело к тому, что атлантический воздух спокойно перемещается по территории РФ, достигая Сибири, где охлаждается, но всё равно остается тёплым. Из-за этого сейчас в Красноярском крае и на территории Западной Сибири фиксируются температурные отклонения от нормы сразу на 20 градусов. При этом, по прогнозу синоптиков, если до середины января там было очень тепло, то в дальнейшем станет экстремально тепло.