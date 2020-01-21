Прогноз погоды в Москве: низкое атмосферное давление и новые рекорды

21 января в Москве ожидается установление очередного температурного рекорда. По данным синоптиков, сегодня воздух в российской столице может прогреться до плюс 4. При этом предыдущий максимум для 21 января был установлен ещё в 1898 году, когда столбики термометров показывали плюс 3,8.

Помимо возможного температурного рекорда сегодняшний день запомнится москвичам дождём, который с разной степенью интенсивности будет идти в столице почти до самого вечера. Такой «мокрой» погоды при аномально высоком температуре фоне во второй декаде января метеорологи ранее не фиксировали.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня возможно также незначительное усиление западного ветра, порывы которого будут достигать 12-13 метров в секунду. Ещё один очень дискомфортный фактор сегодняшней московской погоды – пониженное атмосферное давление. Как предупреждают синоптики, к вечеру барометры будут показывать 735 мм рт. ст., что сразу на 12 мм ниже нормы.

Кроме того, ожидается очень высокая относительная влажность воздуха (свыше 95%) и дефицит кислорода. Всё это окажет негативное влияние на здоровье метеозависимых людей, граждан, которые страдают недугами дыхательной системы, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как пережить низкое атмосферное давление? Советы медиков

При низких показателях атмосферного давления медики рекомендуют больше времени уделить отдыху и расслаблению. Также важно в это время правильно кушать. По мнению диетологов, в рацион питания следует обязательно включать продукты, насыщенным витамином Е и калием. Это, прежде всего, курага, морковь, бананы, орехи, сухофрукты, семена подсолнечника, свекла и петрушка.

Очень полезным в периоды пониженного атмосферного давления будет контрастный душ, который позволит взбодриться и насытить организм зарядом энергии. Не помешают и лёгкие физические упражнения – они позволят исключить застойные процессы в человеческом организме. По возможности надо выделить время для прогулок на свежем воздухе.

При низком атмосферном давлении часто отмечаются изменения в настроении – возникает апатия, депрессия и чувство отчаяния. В такие периоды надо найти для себя интересное занятие, которое полностью способно поглотить человека в процесс. Важно не забывать и об отдыхе. В частности, на ночной сон следует выделять не менее 8 часов. Если же получится, то можно устроить и дневной сон, но не более чем на 1-2 часа.