Путин предложил бывшему генпрокурору Чайке пост полпреда президента в СКФО

Бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке предложили занять пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы главы российского государства Дмитрий Пеков. При этом он подчеркнул, что указ о назначении Чайки на новую должность пока не подписан, передаёт РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что Владимир Путин уже встретился с Чайкой, а также заместителем главы СК РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого президент накануне предложил на пост генерального прокурора.

В ходе этой встречи Путин заявил, что рассчитывает на то, что Чайка в новом качестве займётся вопросами борьбы с терроризмом, которые остаются приоритетными в СКФО. Кроме того, российский лидер выразил благодарность Чайке за его плодотворную работу на посту генпрокурора.

Напомним, 20 января стало известно, что Путин уволил Чайку с должности главы надзорного ведомства страны из-за перехода того на новую работу. Позже президент внёс кандидатуру заместителя руководителя СК РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ.