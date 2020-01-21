«Роскосмос» заменяет иностранные компоненты в ГЛОНАСС и удваивает число запусков

Уже в этом году «Роскосмос» проведет пять запусков ракет с навигационными спутниками глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС, — заявил «Эксперту» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Напомним, что в последние несколько лет наша страна выводила на орбиту в лучшем случае по два таких аппарата в год. Это объясняется прежде всего западными санкциями, которые запрещают поставки в России микрочипов категории Space и Military.

«Когда началась эта история у нас было два пути. Первый — купить эти изделия где-то в Европе и сформировать целый склад таких компонентов. И второй – приостановить работы на два, а может быть и на три года, пока не появятся российские комплектующие» — говорит Дмитрий Рогозин — «Но, вот эта гонка, которая шла, она не позволила остановиться, поэтому оба этих процесса проистекали параллельно».

Как сообщил глава «Роскосмоса», в нынешнем году его госкорпорация выведет на орбиту 4 аппарата ГЛОНАСС-К1 и один спутник ГЛОНАСС-К2, который обладает повышенной мощностью и точностью передачи сигнала. Причем все аппараты ГЛОНАСС-К1 уже полностью изготовлены с использованием только российской компонентной базы, тогда как, например, в спутниках ГЛОНАСС-М их доля составляет примерно 50%.

Но это еще не все. Все новейшие аппараты нашей глобальной системы позиционирования обеспечивают полностью защищенную передачу сигнала в так называемом узком луче, что исключает любое несанкционированное вмешательство, в том числе в сигнал, поступающий на приемо-передающие устройства летательных аппаратов и средств поражения. «У нас это есть» — сообщил Рогозин.

Напомним, что такая же технология используется и в американских спутниках третьего поколения серии GPS Block III/IIIA. Правда, в США резко активизировали эту работу только после того, как в декабре 2011 года иранские военные перехватили управление американским беспилотником большой дальности Lockheed Martin RQ-170 Sentinel над Западным Афганистаном, а потом и посадили его на своей территории.