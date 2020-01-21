Россия «оторвалась» от Китая по запасам золота

Россия вышла на пятое место по запасам золота по результатам 2019 года, увеличив по данному показателю отрыв от Китая, передает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что в прошлом году Банк России увеличил резервы монетарного золота до 2270,56 тонны, то есть на 159 тонн. Весь прошлый год золотовалютные резервы регулярно пополнялись.

Китай закупил золота меньше России – около 100 тонн. Уточняется, что Пекин уступил по этому показателю Москве еще в 2018 году. Последние три месяца КНР вообще не пополнял твои золотовалютные запасы. В конце декабря резервы золота китайского Центробанка, по официальным данным, составляли 62,64 млн унций, что в пересчете составляет 1948 тонн.

При этом разрыв по запасам золота между лидерами рейтинга США и Германии и Россией еще значительней. Запасы Соединенных Штатов составляет 8133,5 тонны, ФРГ - 3370 тонн. Запасы этих стран годами сохраняются на одном уровне.

При этом Россия, по оценкам экспертов, продолжает оставаться крупнейшим покупателем золота. В 2019 году на РФ пришлось более 20% от всех закупок этого драгоценного металла в резервы стран.