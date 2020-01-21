В США начинается процесс отрешения от власти Дональда Трампа

Во вторник 21 января в Сенате Конгресса США в Вашингтоне начинается процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Он стал третьим американским президентом за более чем двухсотлетнюю историю страны, подвергшимся этой малоприятной процедуре. Так же, как в двух предыдущих случаях, вероятность отрешения его от власти оценивается крайне низко.

Слушания в верхней палате Конгресса США по отрешению Дональда Трампа от власти по обвинению в том, что он воспользовался служебным положением в личных целях (хотел собрать компромат в Киеве на противника на президентских выборах Джо Байдена) и препятствовал Конгрессу в проведении расследования, начнутся в час по местному времени (21.00 по Москве). Сам Трамп отправился на юбилейный Международный экономический форум в Давосе и присутствовать на слушаниях не собирается. На слушаниях выступят его представители.

Руководить процессом будут Митч Макконелл, лидер республиканского большинства в Сенате, и Чак Шумер, лидер демократического меньшинства. Палату представителей, которая и начала процедуру импичмента, будут представлять семь конгрессменов, в том числе председатель Комитета по разведке, надзору и иностранным делам Адам Шифф и председатель Юридического комитета Джерри Надлер. Команду Трампа возглавят специальные прокуроры Кен Старр и Роберт Рей, участвовавшие в процессе импичмента президента Клинтона более двадцати лет назад. Защищать президента Трампа будет также известный адвокат Алан Дершовиц, в свое время защищавший футболиста и актера О.Дж. Симпсона.

Как долго продлится процесс, никто не знает. Митч Макконелл предложил максимально ускорить процесс, но можно смело предположить, что разбирательство продлится не одну и не две недели. После того, как будут заслушаны показания свидетелей, сенаторам дадут один день на раздумья перед голосованием. Для признания Дональда Трампа виновным в предъявленных обвинениях демократам необходимо набрать не менее двух третей голосов в 100-местном сенате. Однако вероятность того, что за отрешение президента Трампа от должности проголосуют как минимум 67 сенаторов, очень низкая, потому что республиканцев, поддерживающих Трампа, в верхней палате в отличие от нижней больше – 53 против 47.