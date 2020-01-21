Вход/Регистрация Подписка

В США начинается процесс отрешения от власти Дональда Трампа

Москва, 21.01.2020
#США
  • В США начинается процесс отрешения от власти Дональда Трампа

Zuma\TASS

Во вторник 21 января в Сенате Конгресса США в Вашингтоне начинается процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Он стал третьим американским президентом за более чем двухсотлетнюю историю страны, подвергшимся этой малоприятной процедуре. Так же, как в двух предыдущих случаях, вероятность отрешения его от власти оценивается крайне низко.

Слушания в верхней палате Конгресса США по отрешению Дональда Трампа от власти по обвинению в том, что он воспользовался служебным положением в личных целях (хотел собрать компромат в Киеве на противника на президентских выборах Джо Байдена) и препятствовал Конгрессу в проведении расследования, начнутся в час по местному времени (21.00 по Москве). Сам Трамп отправился на юбилейный Международный экономический форум в Давосе и присутствовать на слушаниях не собирается. На слушаниях выступят его представители.

Руководить процессом будут Митч Макконелл, лидер республиканского большинства в Сенате, и Чак Шумер, лидер демократического меньшинства. Палату представителей, которая и начала процедуру импичмента, будут представлять семь конгрессменов, в том числе председатель Комитета по разведке, надзору и иностранным делам Адам Шифф и председатель Юридического комитета Джерри Надлер. Команду Трампа возглавят специальные прокуроры Кен Старр и Роберт Рей, участвовавшие в процессе импичмента президента Клинтона более двадцати лет назад. Защищать президента Трампа будет также известный адвокат Алан Дершовиц, в свое время защищавший футболиста и актера О.Дж. Симпсона.

Как долго продлится процесс, никто не знает. Митч Макконелл предложил максимально ускорить процесс, но можно смело предположить, что разбирательство продлится не одну и не две недели. После того, как будут заслушаны показания свидетелей, сенаторам дадут один день на раздумья перед голосованием. Для признания Дональда Трампа виновным в предъявленных обвинениях демократам необходимо набрать не менее двух третей голосов в 100-местном сенате. Однако вероятность того, что за отрешение президента Трампа от должности проголосуют как минимум 67 сенаторов, очень низкая, потому что республиканцев, поддерживающих Трампа, в верхней палате в отличие от нижней больше – 53 против 47.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара может сильно удивить
      Авторы прогнозов, предрекающие в этом году слабый доллар, вновь ошиблись. И опять причина в сохраняющейся привлекательности процентных ставок ценных бумаг в Америке, которые по-прежнему выше ставок в большинстве как соседних, так и дальних стран.
    2. Подкаст 2-ой недели. Как работает человеческий ум
    3. Дмитрий Медведев рассказал о решенных и нерешенных задачах за время своей работы
      Бывший российский премьер заявил, что он в целом доволен тем, как работал кабинет министров почти восемь лет, хотя и признает, что «были и нерешенные задачи»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама