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В новом правительстве будет девять вице-премьеров

Москва, 21.01.2020

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем председателя правительства Андрея Белоусова, освободив его от должности помощника главы государства по экономическим вопросам, передал ТАСС со ссылкой на указ президента, подписанный им во вторник, 21 января. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент Российской Федерации В. В. Путин <...> назначил Белоусова Андрея Рэмовича первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. Андрей Белоусов известен как сторонник активных действий правительства по развитию нацональной экономики.

Сообщается также, что в новом правительстве будет девять вице-премьеров. Глава правительства Михаил Мишустин проведет его первое заседание уже 21 января вечером.

РИА Новости сообщает, что согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу о структуре правительства, в нем будет (как и в прежнем) только один первый вице-премьер. Прежде эту должность занимал Антон Силуанов, совмещая ее с работой на посту министра финансов.

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