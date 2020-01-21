На Украине зафиксирован резкий рост безработицы

Государственная служба статистики Украины сообщила о том, что в декабре 2019 года количество безработных составило 338 тыс человек, против 289 тыс в ноябре. Таким образом в декабре безработица выросла на 15% и составила 12% от трудоспособного населения.

Однако эти статистические данные мало говорят о состоянии экономики Украины, так как более половины трудоспособного населения страны работает либо за границей, либо в теневом секторе. По подсчетам министерства экономического развития и торговли Украины официально трудоустроены лишь 12,8 млн человек из 28,5 млн трудоспособного населения.