В ДНР убит замкомандира полка спецназначения МВД

В Донецке подтвердили убийство заместителя командира полка специального назначения с позывными «Грин», передает РИА «Новости». Новость озвучил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Я подтверждаю данную информацию. На данный момент ведутся следственные действия», - рассказал депутат самопровозглашенной Донецкой народной республики. Первая информация о гибели командира МВД была распространена посредствам соцсетей.
Накануне Владислав Бердичевский сообщил, что все попытки штурма Донбасса закончатся для Украины «тотальным усмирением» ее вооруженных сил.
Ранее в Киеве заявили, что у военных Украины готов план по силовому варианту возврата неподконтрольных ДНР и ЛНР.