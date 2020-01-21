В Европе повысили кредитный рейтинг России

Кредитный рейтинг России повышен с «BBB-» до уровня «BBB» согласно данным немецкого агентства «Scope Ratings», сообщается в пресс-службе рейтинговой организации.

Уточняется, что прогноз был изменен с «позитивного» на «стабильный». Главной причиной такого изменения стала доказанная устойчивость государства к внешним рискам и наращивание денежных резервов, сообщили в агентстве. «Стабильный» прогноз дает уверенность в том, что риски будут сбалансированы ближайший год.

Также сообщается, что немецкое агентство оценило рейтинг России выше, чем американские рейтинговые агентства «S&P» и «Moody's».

Ранее сообщалось, что Россия улучшила свои позиции в международном рейтинге самых влиятельных стран мира.