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В Кремле объяснили темпы подготовки поправок в Конституцию

Москва, 21.01.2020

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ в ходе ежедневного брифинга для журналистов – объяснил темпы подготовки поправок к российской Конституции. По словам представителя Кремля, любые инициативы, которые предлагает глава государства, реализуются в приоритетном порядке, передаёт РИА Новости.

«Я бы не стал говорить о спешке в работе с поправкой в Конституцию РФ, – подчеркнул Песков. – Здесь дело в другом – любые инициативы, которые озвучиваются президентом России Владимиром Путины, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация всех важных инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке».

Как пояснил Песков это реальность, в которой существует страна.

«Это абсолютно понятная и ясная реальность, а вовсе не спешка», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что что пока каких-то чётких дат по подготовке и принятию поправок в основной закон страны не ставится.

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