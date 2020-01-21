В НАТО намерены следить за Россией при помощи новых беспилотников

Новые беспилотники НАТО Global Hawk будут помогать альянсу отслеживать происходящее в России и «далеко за ее границей», передает норвежское издание Verdens Gang, ссылаясь на заявление главы альянса Йенса Столтенберга. Новые стратегические аппараты будут «летать над территорией НАТО, однако, смогут фиксировать происходящее в соседних странах», сообщает издание.

СМИ уточняет, что беспилотники являются новой версией американского Global Hawk. Аппараты могут без дозаправки находиться в воздухе до 30 часов и с высоты 18 километров фиксировать все происходящее в радиусе 200 километров.

По словам главы альянса, данные аппараты предоставляют НАТО уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.

Ранее сообщалось об открытии НАТО на итальянской авиабазе Сигонелла в Италии системы беспилотной воздушной разведки.