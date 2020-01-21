В ПФР рассказали об уменьшении числа пенсионеров в России

В 2020 году в России на 800 тыс. человек сократилось число пенсионеров, сообщает «Российская газета», ссылаясь на главу Пенсионного фонда России Антона Дроздова. Чиновник связывает уменьшение доли данной категории граждан с увеличением пенсионного возраста.

Он добавил, что в данное число вошли те, «у кого сдвинулась пенсия в 2019 году». При этом выросло число граждан, имеющих право выхода на пенсию досрочно, а именно многодетных матерей.

Начиная с 2021 года матери, вырастившие четырех и более детей, смогут уходить на пенсию в 56 лет. С 2023 года женщины, имеющие троих детей, смогут рассчитывать на пенсию в 57 лет, добавил Дроздов.

По итогам 2019 года количество пенсионеров сократилось примерно на 355 тыс. человек. По плану к 2028 году возраст выхода на пенсию в стране должен достигать 60 лет для женщин и 65 — для мужчин, добавил чиновник.