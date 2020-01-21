В Сбербанке раскрыли схему кражи данных карт россиян

Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, преступники могут получить доступ к банковским картам россиян не только в теневом сегменте интернета, но и из-за частых отправок фото карт друг другу. Данная информация может стать доступна мошенникам, заявил топ-менеджер в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Номера пластиковых карт можно легко достать в теневом интернете. Это происходит по причине, что беспечного отношения людей к своим персональным данным», - заявил Кузнецов. Он подчеркнул, что даже фотографии карты является утечкой, сообщает агентство РИА «Новости»

«С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», - добавил Кузнецов.

Он уверен, что держателям пластиковых карт необходимо в современных условиях проявлять крайнюю осторожность, поскольку мошенники могут сегодня разговорить потенциальную жертву, используя методы социальной инженерии.