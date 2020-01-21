Володин прокомментировал информацию западных СМИ о роспуске Госдумы

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал информацию, которая появилась в некоторых западных СМИ, о возможном роспуске Госдумы РФ. По его словам, эти фейковые новости являются вмешательством в суверенные дела нашей страны, передаёт РИА Новости.

«Такие вбросы пошли из иностранных информагентств, – подчеркнул председатель Думы. – Затем эту глупость подхватили и наши СМИ. При этом источников никто не указывает».

Володин при этом заявил, что ещё накануне в ходе общения с журналистами мы сказали, что считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств.

«А эти вбросы – именно вмешательство. Мы же этого не делаем, и к нам пускай не вмешиваются. Коллеги, и не надо обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком. А те, кто их распускает, потом придумывать новые отговорки, почему это вроде как должно было произойти, но так и не произошло», – резюмировал спикер нижней палаты парламента РФ.