Всего за неделю приток иностранного капитала ускорился вчетверо

Ну, понеслась!

Фонды-нерезиденты на прошедшей неделе принесли на российский рынок акций в общей сложности 337 млн долларов. Такие данные обнародовал Сбербанк CIB со ссылкой на материалы EPFR Global. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей (90 млн долларов) приток иностранного капитала ускорился почти вчетверо и стал рекордным с февраля 2018 года.

При этом основой приток денег обеспечили активно управляемые фонды, ориентированные исключительно на РФ. За неделю они вложили 153 млн долларов — рекордную сумму с февраля 2017 года. Тогда, надо напомнить, нефть находилась на пике цены после минимумов 2016 года.

По относительному притоку инвестиций — 0,5% от активов под управлением — Россия стала лидером БРИКС, опередив Китай (0,42%). Большая часть средств, как отмечают наблюдатели, пришлась на страновые фонды EastCapital, Robur, BNP Paribas и SEB.

Российский рынок акций продолжает бить рекорды на фоне общемирового оптимизма, охватившего торговые площадки после достижения прогресса в вопросе выхода США и Китая из состояния торговых войн, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. В то же время привлекательность активов РФ обеспечивается, в том числе внутренними факторами, добавляет он.

В числе этих факторов эксперт называет высокий уровень макростабильности, обеспеченный низкой долговой нагрузкой, высоким размером золото-валютных резервов порядка 550 млрд долларов, профицитом бюджета около 1,8% ВВП и низкой инфляцией вблизи 3%, что существенно снижает валютные риски для иностранных инвесторов. Кроме того, сильными драйверами выступают перспективы дальнейшего снижения процентных ставок и сама по себе значительный приток капитала со стороны частных инвесторов. Все это позволяет рассчитывать на позитивную динамику рынка как минимум до конца первого полугодия 2020 года.

3500, несмотря на коррекцию

Китай, безусловно, неоспоримый лидер среди EM по абсолютным суммам инвестиций, но может проигрывать нам сейчас по процентной динамике притока капитала в бумаги из-за большего перегрева китайских индексов и неоднозначности влияния торговых переговоров с США, обращает внимание шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По его словам, у многих инвесторов вызывает вопросы, насколько сделка с США пойдёт на пользу китайским предприятиям и платёжным балансам страны в целом, на фоне всех уже введённых и оставшихся, пока что не отменённых американцами тарифов. Учитывает рынок и спорное влияние сделки на курс доллара к юаню.

Также российский рынок выгодно выделяется на фоне более проблемных рынков многих других развивающихся стран, допустим, Турции или Аргентины, плюс Россия привлекает отсутствием проблем с бюджетным дефицитом, как в ЮАР, продолжает Пушкарёв. Но, разумеется, в этом ключе имеет смысл говорить прежде всего о стабильности притока денег в госдолг, где вложения инвесторов гарантированы резервами. Позитив же на наших фондовых площадках, настроения все скупать идет строго параллельным курсом со скоростью продолжения суперралли на американском фондовом рынке и на других мировых площадках.

И, например, сегодня утром абсолютно чётко прослеживалась зависимость, как индекс Мосбиржи, только накануне бивший новые рекорды и завершивший торги понедельника на уровнях выше 3220, скорректировался моментально с открытия рынка во вторник до уровня 3190 не по каким-то нашим внутренним причинам, а исключительно в ответ на небольшую коррекцию азиатских площадок и американских фьючерсов.

Причем точно так же с открытия вниз отреагировали и европейский рынки, при том что поводами для этой коррекции называют всего лишь вспышку нового вируса в Китае, которая может ограничить приток туризма в страну. И — запланированное на середину дня выступление Дональда Трампа в Давосе, от которого инвесторы опасаются услышать какие-либо новые излишне резкие заявления по торговым мерам, а то и косвенные угрозы вместо призывов к урегулированию споров.

Но в целом, полагает Пушкарёв, стоит ждать, что ралли на российском рынке будет продолжаться так же долго и все время, пока будет продолжаться ралли на американских площадках. А на продолжение там роста вполне имеет смысл рассчитывать большую часть года: лидеры Китая и США об этом позаботятся, и особенно стараться будет американская команда, держа в уме ноябрьские выборы. Смотреть будут и на отчётность мировых компаний, конечно, которая за четвертый квартал обещает быть хорошей, а сезон отчётности за океаном уже начался.

В этом смысле западные инвесторы не станут рассматривать под лупой так же пристально отчёты российских компаний и будут относиться и дальше к ним более благожелательно, скорее раздавая нам некие авансы, считает аналитик. Они понимают, что экономика стагнирует и возлагают в этом смысле, возможно, лишь небольшие дополнительные надежды на политику нового российского правительства - с чем, возможно, и был связан дополнительный приток иностранных денег на российские биржи в прошедшую неделю.

Российский рынок всё ещё выглядит недооцененным по соотношению стоимости акций к прибыли компаний, во всяком случае крупнейших и наиболее известных «голубых фишек», уверены в TeleTrade. Поэтому возможностей заработать у нас на росте стоимости и на дивидендах будут искать и дальше — как «настоящие», в полном смысле этого слова иностранные инвесторы, так владельцы денег российского происхождения.

Отводя для начавшейся во вторник коррекции срок не дольше 2-3 дней, аналитик прогнозирует на ближайшие месяцы цель по индексу Мосбиржи на уровне не менее 3500.