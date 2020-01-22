15-летие театра «Студия театрального искусства»

С 31 января по 16 февраля будет сыграно 16 репертуарный названий, включая восстановленный спектакль по Н. Лескову «Захудалый род». Подряд в афише: «Игроки» по Н.В. Гоголю, «Битва жизни» по Ч. Диккенсу, «Река Потадунь» по А.П. Платонову, «Три года» по А.П. Чехову, «Записные книжки» по А.П. Чехову, «Брат Иван Федорович» по Ф.М. Достоевскому, «Шествие» по И. Бродскому, «Москву-Петушки» по В.В. Ерофееву, «Записки покойника» по М.А. Булгакову, «Самоубийца» по Н.Р. Эрдману, «Кира Георгиевна» по В.П. Некрасову, «Мастер и Маргарит» по М.А. Булгакову, «Заповедник» по С.Д. Довлатову и А.С. Пушкину, «Три сестры» по А.П. Чехову» и «Один день в Макондо». Каждый спектакль фестиваля (как и всего сезона) будет именинным, всех зрителей угощают праздничной яблочной шарлоткой.

На самый конец февраля намечена премьера спектакля «Старуха» по Даниилу Хармсу. Режиссер – Сергей Женовач, художник – Александр Боровский.

«Студия театрального искусства» — один из самых популярных театров Москвы. Весной 2005 года в ГИТИСе прошел фестиваль дипломных работ мастерской Сергея Женовача — «Шесть спектаклей в ожидании театра». Название фестиваля оказалось символичным.

По окончании фестивальной недели прошла пресс-конференция, на которой студенты мастерской и Сергей Женовач объявили о том, что остаются вместе и продолжают играть на московских площадках дипломные спектакли мастерской. В июле 2005 года в Москве появился новый театр — «Студия театрального искусства». Сергей Женовач стал художественным руководителем театра.

Учредителем и меценатом «СТИ» стал российский предприниматель Сергей Гордеев. Главным художником — Александр Боровский, композитором — Григорий Гоберник, главным художником по свету — Дамир Исмагилов, советником по литературной части — Борис Любимов.

Труппу нового театра сформировали выпускники Мастерской Женовача в ГИТИСе. В первоначальный репертуар театра вошли спектакли С.В. Женовача «Мальчики» (художник — Мария Утробина, художник по свету — Евгений Виноградов); «Как вам это понравится» (режиссер —Александр Коручеков, художник —Мария Утробина, художник по свету — Евгений Виноградов), Marienbad (режиссер и сценограф — Евгений Каменькович, художник по свету — Евгений Виноградов), «Обловщина» (режиссер — Герман Сидаков, художник — Мария Утробина, художник по свету — Евгений Виноградов). В основе сегодняшнего репертуара «Студии театрального искусства» — малоизвестные и редко инсценируемые произведения классиков мировой литературы, причем , в основном, это проза.

В марте 2008 года у «Студии театрального искусства» появился свой дом на улице Станиславского (поэтому так называемый День Дома мы празднуем именно 1 марта). Само здание театра имеет уникальную историю. В XIX веке на этом месте находилась знаменитая на всю Россию золотоканительная фабрика семьи Алексеевых, семьи, где в 1863 году родился Константин Сергеевич Алексеев, в мировом искусстве известный под фамилией Станиславский. В 1904 году Станиславский, становясь руководителем фабрики, открывает на ее территории театр, где идут спектакли для рабочих. Здание этого театра сохранилось и, отреставрированное, стало домом для «Студии театрального искусства». В конце 2016-го года театр стал федеральным. А здание «СТИ» передано Сергеем Гордеевым в дар РФ. А с 2018 года Театр СТИ – филиал МХТ имени А.П. Чехова. Театр является семикратным лауреатом (трижды — в номинации «Лучший спектакль малой формы») и многократным номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска». С момента своего создания «СТИ» — непременный участник Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова. Театр также принимал участие во многих других российских и международных фестивалях, побывал за прошедшие годы на гастролях в США, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии, Южной Корее, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Калининграде.