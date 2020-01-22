Бывший генпрокурор Чайка получил новое назначение

Экс-прокурор Юрий Чайка получил новое назначение, сообщает ТАСС. Президент назначил его представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Указ публикуется на сайте Кремля.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее появилась информация, что Совфед поддержал решение президента и освободил Чайку от должности генпрокурора России, утвердив на его место 163 голосами кандидатуру Игоря Краснова. После голосования президент Путин своим указом освободил Краснова от должности заместителя председателя Следственного комитета России.

О предложении главы государства назначить Чайку на должность полпреда главы государства в СКФО стало известно 21 января после встречи Путина с Чайкой и Красновым.