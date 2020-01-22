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«Чайка» возвращается на сцену МХТ

Москва, 22.01.2020
28 и 29 февраля в МХТ имени А.П. Чехова премьера – «Чайка» А.П. Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. Для Московского Художественного театра это особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ. В год 160-летнего юбилея А.П. Чехова «Чайка» возвращается на сцену Художественного театра – и, конечно, для театра это огромное событие.
#Культура
  • «Чайка» возвращается на сцену МХТ

Дарья Мороз

Оскарас  КОРШУНОВАС – один из самых известных и влиятельных современных европейских режиссеров. Ставить спектакли он начал в первой половине 1990-х, еще будучи студентом курса мэтра литовской режиссуры Йонаса Вайткуса в Литовской академии музыки и театра. В 1999 году стал сооснователем и художественным руководителем Театра Оскараса Коршуноваса (с 2004 года – OKT/ Вильнюсский городской театр). Коршуновас – режиссер, который ставит классику, извлекая из нее актуальные смыслы, и современные тексты, обнаруживая в них вовсе не сиюминутное содержание. Спектакли режиссера неоднократно участвовали в основной программе Авиньонского фестиваля и других крупнейших театральных смотров, а созданный им театр объездил с гастролями весь мир. 

В России Коршуновас ставил дважды: в 2005 году он выпустил в московском театре «Et Сetera» «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина, а в 2010 году в петербургском Александринском театре – «Укрощение строптивой» У. Шекспира.  

«Чайка» А.П. Чехова – новая работа мастера на российской сцене после десятилетнего перерыва. В премьере Художественного театра заняты ведущие артисты: Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Паулина Андреева, Кузьма Котрелёв, Станислав Дужников, Светлана Устинова, Павел Ворожцов, Евгений Сытый.

Коршуновас считает, что театр должен не просто отражать настоящее, но и обгонять время. В его «Чайке» нет исторического флера. Это трагикомедия о поколениях, это театр без притворства, в котором лаконичное оформление (художник спектакля – Ирина Комиссарова), отсылающее к скандинавской архитектуре и холодной северной природе, сочетается с обостренными, взрывными проявлениями чувств героев. Режиссер выводит новую формулу «Чайки», и она оказывается одновременно и формулой нашего времени.

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