«Чайка» возвращается на сцену МХТ

Оскарас КОРШУНОВАС – один из самых известных и влиятельных современных европейских режиссеров. Ставить спектакли он начал в первой половине 1990-х, еще будучи студентом курса мэтра литовской режиссуры Йонаса Вайткуса в Литовской академии музыки и театра. В 1999 году стал сооснователем и художественным руководителем Театра Оскараса Коршуноваса (с 2004 года – OKT/ Вильнюсский городской театр). Коршуновас – режиссер, который ставит классику, извлекая из нее актуальные смыслы, и современные тексты, обнаруживая в них вовсе не сиюминутное содержание. Спектакли режиссера неоднократно участвовали в основной программе Авиньонского фестиваля и других крупнейших театральных смотров, а созданный им театр объездил с гастролями весь мир.

В России Коршуновас ставил дважды: в 2005 году он выпустил в московском театре «Et Сetera» «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина, а в 2010 году в петербургском Александринском театре – «Укрощение строптивой» У. Шекспира.

«Чайка» А.П. Чехова – новая работа мастера на российской сцене после десятилетнего перерыва. В премьере Художественного театра заняты ведущие артисты: Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Паулина Андреева, Кузьма Котрелёв, Станислав Дужников, Светлана Устинова, Павел Ворожцов, Евгений Сытый.