Долги по ЖКХ с россиян смогут взыскивать коллекторы

Для взыскания долгов по ЖКХ с россиян в будущем могут привлекать коллекторов, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Разработка нового документа проходила в закрытом режиме на заседании рабочей группы, которая занимается реализацией механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, пишет издание.

В документе предусмотрена статья, согласно которой долги россиян за ЖКХ могут взыскивать профессиональные коллекторы. Однако данные долги в отличии от прочих, не подразумевают обязательного досудебного порядка возврата просрочки.

Новая версия документа не является окончательной, некоторые из положений предстоит уточнить, рассказал собеседник издания знакомый с ходом разработки документа.

Ранее в России вступил в силу закон, который запрещает продавать задолженности россиян по платежам ЖКХ профессиональным коллекторам.