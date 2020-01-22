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Торговое соглашение между США и КНР больнее всего ударит по Германии

Москва, 22.01.2020
#Торговые войны
  • Торговое соглашение между США и КНР больнее всего ударит по Германии

EPA

В Берлине имеют все основания быть недовольными… подписанием первой фазы торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Дело в том, что это соглашение, по которому Китай обещает резко нарастить закупки американских товаров и продуктов, «уведет» торговые потоки от Европы, а также уменьшит спрос на европейские товары. По мнению президента Кильского института мировой экономики Гэбриеля Фельбермайра, Европе соглашение обойдется приблизительно в 11 млрд долларов. Естественно, Германия как главный экспортер Старого Света пострадает больше всех.

«Германия пострадает сильнее остальных европейских стран,- уверен Габриель Фельбермайр.- Что касается отраслей, то наибольшие потери ждут авиа- и автомобилестроение».

Не удивительно, что Евросоюз сейчас тщательно изучает торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином на предмет соответствия правилам Всемирной торговой организации (WTO). Например, в Брюсселе считают, что оно подрывает главный принцип WTO – свободной торговли и основывается на взаимно договоренных объемах».

«Китай неоднократно позиционировал себя приверженцем многослойной системы,- поясняет Фельбермайр.- Подписав соглашение, он стал сообщником в нарушении главного принципа WTO».

Согласно первой фазе торгового соглашения Китай в 2021 году должен импортировать из Америки определенных товаров на 95 млрд долларов больше, чем в 2017 г. Только в обрабатывающей промышленности китайский импорт американских товаров и изделий в этом году должен вырасти почти на 33 млрд долларов, а в следующем – на 45 млрд. по сравнению с 2017 годом, годом начала торговой войны между США и КНР.

«Евросоюз, на который приходится примерно пятая часть китайского импорта товаров обрабатывающей промышленности,- подчеркивает Габриель Фельбермайр,- особенно уязвим перед изменениями торговых потоков. В абсолютном исчислении, главным проигравшим в ЕС будут авиапром (-3,7 млрд долларов), автомобилестроение (-2,4 млрд) и промышленное машиностроение (-1,4 миллиардов). Все эти отрасли главным образом располагаются в Германии, хотя Франция тоже понесет существенные убытки».

В прошлом году рост экономики ФРГ замедлился до 0,6%, самого низкого показателя после 2013 года. Немецкая ассоциация бизнеса BDI ожидает продолжения снижения темпов и в следующем году. Главные причины – торговые войны и сокращение зарубежного спроса.

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