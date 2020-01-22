Киев выступает против разведения войск на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе. «Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они разоружатся? На самом деле, есть много причин, но это основная», - сказал Загороднюк. Министр обороны Украины добавил, что разведение войск на Донбассе превратит конфликт в замороженный, а это категорически не устраивает Киев.