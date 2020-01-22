Китай снижает импорт нефти из Казахстана

Казахстан снизил объемы экспорта в Китай из-за превышения в сырье допустимой нормы хлорорганических соединений. Новостью поделилась пресс-служба казахстанской компании «Казтрансойл».

Загрязнение было обнаружено 16 января в процессе проверки качества нефти при приеме АО «СНПС – Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».

«Было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204 градусов Цельсия», - говорится в сообщении.

Прием нефти был сразу остановлен до решения вопросов с качеством нефти, поставляемой в Китай. В связи с этим снижены объемы экспорта нефти из Казахстана в КНР.