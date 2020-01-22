Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее

С каждым часом ситуация с новой болезнью, впервые выявленной в декабре прошлого года в китайском Ухане, становится все тревожнее. Растет не только число зараженных и погибших от нового китайского коронавируса, которых на данный момент как минимум 440 и 9 соответственно, но и число стран, где выявлены зараженные. Первого инфицированного несмотря на меры предосторожности, предпринятые в аэропортах, выявили, к примеру, в Соединенных Штатах.

Аэропорты и авиалинии принимают повышенные меры предосторожности для защиты своего персонала и пассажиров. Так, в международном аэропорту Гонконга, до которого из Уханя лететь меньше двух часов, самолеты с потенциальными переносчиками болезни сажают в специальном месте. Медики тщательно проверяют прибывших из Уханя и дезинфицируют терминал.

Уборка и дезинфекция усиливается во всех терминалах аэропорта Гонконга. В ответ на жалобы профсоюза летчиков и стюардесс на угрозу заражения руководство авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd. разрешило членам экипажей носить марлевые повязки во время полетов в Китай.

В авиалинии Korean Air Lines Co. членам экипажей самолетов, летающих в Ухань, раздают специальные защитные костюмы, а сами самолеты решено дезинфицировать не раз в месяц, как раньше, а каждый день. В Южной Корее, кстати, в понедельник выявили первого инфициированного коронавирусом.

В сингапурском аэропорту Чанги усилен контроль за всеми пассажирами, прилетающими из Китая, а не только за теми, кто прибыл из Уханя. В лоукостерской авиакомпании Scoot всем пассажирам из Уханя раздают специальные памятки по мерам предосторожности. На всех «китайских» рейсах раздают дезинфекционные средства, санитарные салфетки для рук и хирургические маски.

Премьер-министр Японии Шинзо Абэ пообещал согражданам усилить меры предосторожности и карантин.

Усилено наблюдение и в мумбайском международном аэропорту Чатрапати Шивайи Махарак. В столичном аэропорту пассажиров из Уханя проверяют с особой тщательностью.

В США, где выявлен первый инфицированный коронавирусом, по указанию Центров по контролю и профилактике заболеваний США повышенные меры безопасности для пассажиров из КНР введены в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка еще 17 января. На этой неделе начали тщательно обследовать пассажиров из Китая и в аэропортах Атланты и Чикаго.

В самом Китае, конечно, тоже пытаются остановить распространение болезни, но сделать это очень трудно в связи с китайским Новым годом, который будут отмечать в конце недели. В новогодние праздники происходит крупнейшая на планете миграция людей – сотни миллионов китайцев едут в гости к родным и близким. Тем не менее, власти заявляют, что на самолеты и поезда не пускают людей с повышенной температурой.

Коронавирус, пусть и не прямо влияет и на экономику. Например, аналитики Goldman Sachs Group считают, что китайский вирус вполне может повлиять на… нефтяные рынки и снизить цены на нефть. Аналитики считают, что спрос на нефть из-за болезни может снизиться на 260 тыс. бар./сутки, причем, больше половины из них придется на авиационное топливо. Это означает, что цена барреля нефти может опуститься на 2,9 доллара.

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) прогнозируют из-за коронавируса снижение пассажиропотока у азиатских авиалиний на 8%. Конечно, будут потери у авиакомпаний и на других континентах, но они ожидаются ниже, чем в Азии.