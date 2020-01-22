Курс доллара пробил психологический уровень, превысив отметку в 62,00 руб. По данным на 13:05 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 61,96 руб. Однако в моменте он уже торговался по 62,01 руб. При этом растёт и курс евро. Единая валюта ЕС торгуется сейчас по 68,73 руб.

Ранее эксперты предупреждали, что рубль может продолжить ралли вниз на фоне снижения интереса рынков к риску и негативной динамики большинства мировых бирж, в том числе валютных площадок EM из-за опасений относительно нового коронавируса, которым заражены сотни людей. В Китае его жертвами стали уже 9 человек. При этом существует вероятность распространения смертельного заболевания по всему миру.

Аналитики Goldman Sachs Group считают, что новый китайский вирус вполне может повлиять даже на нефтяные рынки и снизить цены на «чёрное золото». По их мнению, спрос на нефть из-за болезни может снизиться на 260 тыс. баррелей в сутки, причем, больше половины из них придется на авиационное топливо. А это означает, что цена барреля нефти может опуститься на 2,9 долл., что естественно больно ударит по всем рисковым активам, в том числе по рублю.