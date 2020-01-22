Курс доллара: неожиданный фактор подкосил рубль

Во вторник, 21 января курс рубля снизился к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и дешевеющей нефти. Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 61,85 руб., подорожав на 30,25 коп. по сравнению с закрытием основной торговой сессии понедельника. Евро торговался по 68,61 руб., прибавив за сутки 28 коп.

Как считают эксперты курс рубля падал весь вчерашний день к доллару и евро на фоне снижения интереса трейдеров к риску и негативной динамики большинства мировых бирж, в том числе валютных площадок EM. Этому способствовали опасения по поводу вызывающего пневмонию нового вируса, которым заражены уже сотни людей. В КНР его жертвами стали 6 человек. При этом существует вероятность распространения смертельного заболевания по всему миру. В частности, об этом заявил известный израильский врач, руководитель всемирного профсоюза медиков WMA Леонид Эйдельман. Уже сейчас случаи заболевания отмечены в Гонконге, Японии, Южной Корее, Таиланде и даже в Австралии.

«Этот действительно реальная опасность, – подчеркнул он. – Поэтому во многих странах при помощи инфракрасных датчиков проверяют температуру у людей, въезжающих в страну из КНР».

Кроме того, в центре внимания трейдеров вчера был стартовавший в Давосе экономический форум, а также ожидание новостей относительно нового состава российского Кабмина. Однако, после его оглашения рубль никак на это не отреагировал, продолжая торговаться примерно в тех же диапазонах в паре с долларом и с евро.

По мнению Романа Фролова из Совкомбанка, на вчерашних торгах, нацвалюта немного сдала свои позиции, но прежде всего, из-за снижения котировок на нефть, а также на общем ухудшение новостного фона.

«Это спровоцировало фиксацию на российском фондовом рынке и, что вполне естественно не могло не отразиться на курсе рубля, который вплотную приблизился к отметке в 62,00», – пояснил эксперт.

При этом он считает, что в целом, ничего ужасно для рубля во вторник не произошло и, если в ближайшее время не случится массовых распродаж на мировых рынках, то можно ожидать стабилизации курса национальной валюты в коридоре 61,50-61,75 руб.

«В противном случае, рубль может рухнуть в диапазон 62,00-62,50 руб. Но мы прогнозируем, что этого не произойдёт», – резюмировал Фролов.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» полагает, что накануне рубль немного просел к основным резервным мировым валютам на фоне общих настроений бегства от рисковых активов.

«Риск вчера не пользуются спросом на информации о снижении рейтинга Гонконга и общественного беспокойства по поводу вспышки коронавируса в КНР, – отметил он. – Но дело больше всё-таки в том, что рынки оказались очень сильно перегретыми и просто ждали повода для фиксации прибыли».

При этом Кочетков считает, что вчерашнее небольшое отступление нацвалюты, это попытка приблизиться к значениям, которые были в конце прошлого года для снятия перекупленности.

«Само же ослабление курса рубля не имеет какого-либо резкого характера, так как негативные факторы компенсируются налоговым периодом, ожиданиями очередного размещения ОФЗ и мощной позицией рубля в защитном золоте», – подчеркнул Кочетков, добавив, что по его мнению, коррекция курса рубля в район 62,00 в паре с долларом может стать просто небольшой передышкой перед очередной волной укрепления.

Между тем Евгений Кошелев из Росбанка прогнозирует, что ближе к концу недели поддержка рублю со стороны продавцов экспортной выручки усилится, что может опустить доллар к отметке 61,00 руб.

В свою очередь Роман Ромашевский из VR_Bank предположил, что до конца недели волатильность нацвалюты будет повышенной из-за большого количества политических новостей и быстроты реакции рынка на них.

«Колебания курса доллара и евро могут составлять до 2 руб. внутри торговой сессии. Но макроэкономические факторы поддержат курс рубля на фоне пика налоговых выплат компаний-экспортеров, приходящегося на конец этой недели», – резюмировал он.

При этом Дмитрий Полевой и РФПИ вообще не видит никаких существенных рисков для рубля на фоне очень привлекательных показателей относительно других валют развивающихся рынков.