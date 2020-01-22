Матвиенко предложила расширить список должностей, попадающих под запрет двойного гражданства

Список должностных лиц, которым предлагается согласно новым поправкам к Конституции запретить иметь двойное гражданство или вид на жительство другой страны, необходимо расширить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Мнением она поделилась в ходе выступления на открытии весенней сессии палаты.

Ранее в ходе послания Федеральному Собранию российский президент Владимир Путин внес предложение о поправках в Конституцию, согласно которым на иностранное гражданство или вид на жительство для лиц не могут претендовать лица занимающих ключевые государственные должности.

Матвиенко подчеркнула, что эта проблема назрела давно, поскольку «есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе, и дипломатами».

Спикер СФ уверена, что недостаточное внимание к данной проблеме может дорого стоить государству, учитывая сложности современной внешней политики.

В этой связи Матвиенко предложила расширить список должностей, «которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства». Глава Совфеда подчеркнула, что речь в этой связи идет об «устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны».