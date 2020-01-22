На Украине прокомментировали информацию о возможной встрече Зеленского и Путина

В офисе главы «самостийной» прокомментировали информацию СМИ о том, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу в Израиле. По словам представителя украинского лидера, пока такие переговоры не планируются, передаёт РИА Новости.

«Встреча с президентом Путиным, который также, как и Зеленский обирается принять участие в форуме памяти Холокоста, в настоящее время не запланирована. В том случае если лидеры двух стран всё-таки пообщаются на полях форума, то президент Украины обсудит со своим российским коллегой вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», – подчеркнули в офисе главы «незалежной».