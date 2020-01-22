Названы самые популярные в РФ иномарки с пробегом

Автомобильные эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные в нашей стране иномарки с пробегом. Лидером вторичного рынка по итогам 2019 года стал Ford Focus. Россияне купили за 12 месяцев 133 машины этой американской модели, передаёт РИА Новости.

На втором месте Hyundai Solaris. Модели субкомпактного автомобиля южнокорейской компании Hyundai Motors приобрели 109 тыс. штук. Замыкает тройку лидеров японский компактный автомобиль Toyota Corolla (103,7 тыс.). Также в ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом вошли KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

Всего же в 2019 году наши соотечественники приобрели около 4 млн подержанных иностранных авто.