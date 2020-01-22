Эксперт рассказал о последствиях отказа Белоруссии от российской нефти

В случае перехода Белоруссией с российской нефти на сырье, закупаемое по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, Минск должен быть готов переплачивать за нефть, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Мнением он поделился в интервью Sputnik Латвия.

В случае развития событий по данному сценарию, Минск рано или поздно откажется от закупки нефти у альтернативных источников, уверен эксперт.

«Какое-то время Беларусь будет готова закупать нефть у альтернативных источников, но в качестве способа ведения хозяйства, сомневаюсь, что это продержится даже год», - рассказал Рожанковский.

Он также уверен, что все громкие заявления о «поставках из Китая или Казахстана» призваны показать неудовольствие президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Москвы отказалась предложить соседней республике специальное ценообразование. Эксперт при этом уверен, что «все закончится, как всегда, миром», поскольку любая нефть для Белоруссии будет дороже российской.