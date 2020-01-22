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Неуловимый «Циркон» назвали серьезной угрозой для авианосцев США

Москва, 22.01.2020

Российская гиперзвуковая ракета «Цикрон» вызывает беспокойство американских военных, пишет портал Military.com. В материале предупреждается о приближении эпохи российского супероружия, которую системы раннего предупреждения США, возможно, не заметят.

Автор материала поясняет, что «Цикрон» летит настолько низко и быстро, что способен преодолеть традиционные системы противоракетной обороны.

«Крейсерская высота ракеты - несколько десятков метров над уровнем моря, скорость - 6 Махов», - пишет портал. В статье поясняется, что в полете ракета «Цикрон» образует облако раскаленной плазмы, которое поглощает радиоволны, делающие ракету настоящей «невидимкой» для корабельных радаров.

Даже при своевременном обнаружении «Цикрона» перехватить его невозможно, «на это просто не будет времени», поскольку американским ракетам Aegis на перехват требуется 8-10 секунд, а для российской ракеты данного времени достаточно для перемещения на 20 километров. При недостаточной скорости американских перехватчиков догнать «Цикрон» не представляется возможным, говорится в материале.

Даже при обнаружении ракеты на расстоянии 160 километров, на организацию обороны у перехватчика остается всего минута, чего явно недостаточно, резюмирует автор статьи.

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