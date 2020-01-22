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Обязательная маркировка одежды и обуви – вызов для фэшн индустрии

Москва, 22.01.2020
В 2020 году в России начнет действовать запрет на реализацию немаркированной обуви и одежды ряда категорий. Все участники рынка обязаны зарегистрироваться в системе и промаркировать весь товар. Уже с 1 марта 2020 года будет запрещено реализовывать немаркированную обувь. За нарушение законодательства о маркировке предусмотрены внушительные штрафы.
  • Обязательная маркировка одежды и обуви – вызов для фэшн индустрии

Закон обяжет ритейлеров, импортеров, производителей и оптовых закупщиков полностью перестроить процессы — от кассового обслуживания до закупок.

Чего ждать бизнесу?

В большинстве своем малый бизнес опасается, что возрастет финансовая нагрузка: налоги, штрафы.

Эксперты прогнозируют рост цен в связи с затратами на модернизацию: переоснащение линий производства и сборку, покупку программного обеспечения, перестройку логистики, а также переобучение сотрудников.

13 февраля 2020 года компания Best Logistics совместно с ивент-агентством BBI проводит в Москве всероссийский форум «Маркировка и другие изменения в фэшн-индустрии», который подготовит участников рынка к реалиям ведения бизнеса в условиях обязательной маркировки товаров.

Компания Best Logistics – старейшая автотранспортная российская компания. Ведет свою историю с 1939 года.

На сегодняшний день представляет собой многопрофильный холдинг, позиционирующий себя, как логистический оператор 4PL. Обеспечивает полный комплекс услуг по транспортной логистике, включая доставку груза из любой точки мира, таможенный, складской, дистрибьюторский сервис, сертификацию, консалтинг, юридические, бухгалтерские и IT услуги.

Организаторы предлагают участникам акцентировать внимание на этапах проведения реформы, а также на ожидаемом эффекте. В ходе форума будут рассмотрены процессы маркировки и алгоритмы работы.

Среди приглашенных экспертов – представитель департамента системы цифровой маркировки товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, представитель Центра развития перспективных технологий, а также Федеральной Таможенной Службы.

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