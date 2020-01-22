Пилот налогового мониторинга «Россети» совместно с «1С» прошел успешно

Компании «Россети» и «1С» успешно завершили пилотный проект по автоматизации налогового мониторинга на базе «1С: Управление холдингом».

Такой мониторинг открывает в онлайн-режиме доступ к налоговому и бухгалтерскому учету компании. Это позволяет сократить расходы на налоговое администрирование, повысить качество налоговой функции внутри фирмы, сократить время проверки налоговой отчетности с 3 лет до 9 месяцев и исключает ретроспективный риск в случае получения квалифицированного мнения, выданного российскими налоговыми органами.

При реализации пилота фирма «1С» также использовала разработки «Россетей» для создания специального программного обеспечения для участников налогового мониторинга.

«Переход на передовые технологические решения открывает для компании «Россети» целый ряд возможностей дополнительно повысить эффективность существующих бизнес-процессов, поэтому наши специалисты приняли самое активное участие в разработке и внедрении системы автоматизации налогового мониторинга. Уверен, этот программный продукт будет востребован в компаниях из самых разных отраслей», - заявил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.