Последнее правительство Третьей республики

Судя по скорости хода конституционной реформы, на которую отведено три месяца, правительство Михаила Мишустина образца января 2020 года окажется последним, образовавшимся по принципу Deus ex machine. То есть назначенным в ходе закрытой процедуры, а не обсуждаемым Думой (для чего скорее всего будут необходимы и предварительные консультации с ней).

Во Франции, а наше конституционное сходство с ней правоведы и политологи хорошо знают, принято вести официальный подсчет историческим типам политических систем. Сейчас там Пятая республика, считая от известной революции конца XVIII века.

В России такой подсчет не ведется, но в литературе встречаются определения периода Временного правительства в 1917 году как Первой республики, а всего советского периода — как Второй (хотя их там было минимум 2-3). Республика нынешняя у нас обычно именуется Третьей, чтобы не мельчить с деталями в постсоветском периоде.

Намеченный «путинский» конституционный переход достаточно важен, чтобы, возможно, заслужить значение перехода к Четвертой республике. Впрочем, это еще будет видно, но пока справедливо его уже счесть таковым, а значит и нынешнее правительство — последним составом кабинета республики Третьей.

Оно и воспринимается не как вполне новое, а как завершающее целую череду (но не чехарду) кабинетов трех последних президентур. В нем видятся «снятыми» многие противоречия, поскольку различия во взглядах двух основных экономических фигур, Андрея Белоусова и Антона Силуанова, можно благожелательно счесть сбалансированностью. Хотя бы потому, что у последнего, скорее всего, работают не столько взгляды, сколько бульдожья хватка на любые деньги, потенциально подлежащие захвату в бюджет. А вот у первого (теперь и формально первого вице) взглядов хоть отбавляй, и все — нужные для развития экономики, включая внимание к самой идее развития, к ее механизмам, крупным проектам, и понимание макроэкономики уровня основателя ЦМАКП (с его генезом от ЦЭМИ и ИНП РАН). Есть и хватка, вспомним вытрясание Белоусовым лишних миллиардов из олигархов в 2018 году. При неполной результативности данного начинания оно является в своем роде прецедентом: доходы сверхбогатых суперсобственников, когда-то считавшихся опорой нового строя, принято у нас оберегать куда старательнее, чем доходы большинства жителей страны.

Задачи российского капитализма

Но вот, наконец, задумались и о них. Задача повышения всеобщего благосостояния поставлена с такой отчетливостью впервые. То, что Силуанов и Мишустин в качестве главы ФНС, под стоны народные, накопили, теперь предстоит начать с умом тратить.

Выступив вчера перед только что назначенными членами нового российского правительства, Владимир Путин заявил, что предыдущее правительство многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития, создав, к примеру, «хорошие макроэкономические условия».

«Но все, что добыто непосильным трудом, – скажу так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда, – должно быть хорошо использовано на будущее и для достижения общенациональных целей, и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты, – имею в виду национальные проекты», – подчеркнул глава государства. «У вас есть всё для того, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа. Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире», – добавил Владимир Путин.

Продолжив тему концепта Третьей республики, можно сказать, что характерный для нее тип российского капитализма обманул массовые ожидания. Помимо довольно короткого периода ранней путинской «белль эпок», не говоря уж о том, что было раньше, по объективным (мировой кризис, потом санкции) и субъективным (взгляды правящих экономических команд) причинам последовало затяжное снижение уровня жизни, падение активности бизнеса, наконец, пробуксовка крупнейших госпрограмм, почти как в позднем СССР. Этого уж точно нельзя было терпеть.

По кадрам решили всё

Останавливаясь на важных деталях, основные кадровые линии нового кабинета министров можно охарактеризовать так: тесно связанный со своими отраслями костяк экономического блока остался на своем месте, со значительным усилением в лице надотраслевого макроэкономиста Белоусова. Только Максим Орешкин, получавший, кажется, больше публичной критики в свой адрес, чем любой другой министр за много лет, покинул пост. Также почти не изменился силовой блок, за исключением поста министра юстиции. Очевиден приход в правительство пополнения из регионов, включая министра экономики, бывшего губернатором Пермского края Максима Решетникова, впрочем, отправившегося несколько лет назад занимать этот пост из Москвы. Тут, и по другим назначениям (вице-премьер Марат Хуснуллин из московского правительства, «цифровой» министр из Ростелекома Максут Шадаев, министр образования Валерий Фальков, — ректор Тюменского госуниверситета) видна линия на усиление правительства практиками.

И было бы странно при премьере — бывшем главном налоговике обойтись без выходцев из ФНС. Это глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и вице-премьер Алексей Оверчук.

«Коммерсантъ» отмечает, кстати, высокий пост человека из медиа-сферы. Это вице-премьер Дмитрий Чернышенко, возглавлявший «Газпром-медиа», а до того бывший весьма медийной фигурой при организации Олимпиады в Сочи. Означает ли это, что деятельность нового правительства получит хорошее информационное сопровождение? Для репутации кабинета крайне важно восприятие самых первых его шагов, так что ответ на вопрос станет ясен в ближайшее время.

Ну и конечно полностью перекроен блок социальный. Прогнозировать его эффективность сейчас трудно. Можно только предположить внимательный подбор кадров для этого блока, исходя из очевидного - того, что роль его в новом курсе правительства на повышение народного благосостояния ключевая.

Структурно, как отмечают наблюдатели, правительство стало более скоординированным, в плане определения полномочий вице-премьеров по принципу кураторства министерств. Концептуально — оно почти совсем перестало быть неолиберальным То есть, грубо говоря, считающим, что все должно идти как-то само собой, а точнее ни шатко, ни валко, но деньги — отдай!

Новый курс

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, главная интрига заключается в том, насколько государственник Белоусов может повлиять на сложившийся макроэкономический курс: насколько активными будут траты из ФНБ, и поменяется ли бюджетное правило. В 2019 году бюджет получал нефтегазовые доходы только в пределах стоимости барреля нефти 41,60 доллара, а излишки направлялись в ФНБ, в 2020 году этот показатель повысился до 42,4 доллара, напоминает эксперт.

От этого, говорит он, будут зависеть не только темпы роста ВВП, которые нужно разогнать с 1,3%, по итогам 2019 года, до среднемировых 3,0-3,5%, но и в целом бюджетная конструкция. Не исключено внесение корректив и в политику Банка России, считает Михаил Коган.

В целом от нового правительства ждут реформ. Главное, чтобы были соответствующие возможности, но согласившись с такими перестановками в правительстве, президент Владимир Путин, похоже, дал команде Михаила Мишустина большую свободу действий, заключает он.

Тут кстати можно отметить отсутствие в составе кабинета министров явных президентских назначенцев. Так, покинул правительство член «путинской гвардии» первого набора Дмитрий Козак. По поводу фигур другого уровня можно вспомнить, что из администрации президента приходила руководить наукой и образованием, а потом только школами Ольга Васильева. Много говорилось когда-то в СМИ о доверии Путина экс-министру экономики Максиму Орешкину. Так или иначе, новое правительство выглядит кадрово автономным от президентской ветви власти, хотя в реальности, конечно, это не вполне так. Скажем, губернаторами у нас, как правило, без президента не становятся, и бывший пермский губернатор не был исключением.

«Больше всего рад за Минэкономразвития, комментирует назначения шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. – Масштабы Пермского края и всей России, конечно, разные, но отзывы о практических успехах в работе Максима Решетникова по Перми очень хорошие, обнадёживают. Он работал раньше в федеральных ведомствах, в том же мониторинге Минрегионразвития».

Андрей Белоусов в роли вице-премьера адекватно и явно усилит правительственный блок, продолжает аналитик, он человек с широким горизонтом видения, выходил не раз с дельными предложениями, которые работали: взять хотя бы период, когда в 2015 году буквально в ручном режиме сдерживали падение рубля. Да и, например, идеи по улучшению инвестклимата и одновременно по более справедливому налогообложению стратегических для России секторов, которые напрасно не были взяты на вооружение.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в правительстве означает, что Москву ослабили, а правительство явно усилили, считает он. Но не очень понятно, отмечает Пушкарев, почему правительство покинет Дмитрий Козак, курировавший блок промышленности, энергетику и розничный ритейл, и достаточно оригинально решивший «задачку» про цены на бензин в условиях, когда вариант с государственным потолком цены по разным причинам из вариантов решения был исключён.

Оставлены на местах ключевые кураторы Дальнего Востока Трутнев и Козлов, по отзывам губернаторов хорошо разбирающиеся в специфике этого огромного региона с особыми приоритетами. Спорный вопрос с министерством транспорта: инфраструктуры строится много, но очень дорого. Ну и изначально не могло быть вопросов, что они останутся, по таким фигурам как Силуанов и Новак, или тем более Лавров и Шойгу.

В целом, указывает Петр Пушкарев, все это смотрится как не слишком политизированная и без лишних предрассудков команда, состоящая по большей части из хороших и конкретных профессионалов, а как все это будет работать вместе, зависит больше от выбранной стратегической линии. Созреет ли правительство до революционной идеи оставлять как можно больше денег «внизу», причем не только у бизнеса, который точно найдет деньгам полезное применение, включая и задачи развития, и конкурентные зарплаты? Но чтобы и у людей было, что нести в магазины, на какие средства раскачивать платежеспособный спрос? Без этого и бизнесу в России нет резонов расширяться всерьез, даже если забыть о теме давления регулирующих и силовых органов: чтобы вкладываться в развитие, бизнес должен был уверен, что на товары и услуги будет наш внутренний покупатель, подытоживает эксперт.

Таковы, в сущности, рутинные задачи кабинета, действительно, казалось бы, далекие от политики. Аполитичным ли был прежний экономический курс? В плане своей явной асоциальности он был в действительности правым, хотя и с оговорками по поводу того, что долгосрочные национальные интересы им не обеспечивались. Новый курс, как и истоический прототип такого термина (при Ф. Д. Рузвельте) обещает быть более социальным, но не социалистическим.