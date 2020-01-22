Прогноз погоды на февраль: погода сделает неожиданный разворот

После аномально тёплого января, который войдёт в климатическую историю, как самый тёплый второй месяц календарной зимы за всё время метеонаблюдений, в феврале погода сделает неожиданный разворот. По прогнозу синоптиков, в целом ряде российских регионов существенно похолодает, ожидаются снегопады и почти 40-градусные морозы.

Погода в феврале на Урале

Так, по прогнозу синоптиков, сильно подморозит в последнем зимнем месяце календарной зимы на Урале, где средний температура составит минус 14-16, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы февраля. При этом, как предполагают метеорологи, весь регион завалит снегом – ожидается, что выпадет 25-45 мм, что больше обычного.

Самым снежным и морозным будет первая декада февраля. Например, в Екатеринбурге, где до конца января сохранится высокий температурный фон (минус 2-7), в период с 3 по 10 февраля столбики термометров днём резко пойдут вниз – до "-"17-22, а после полуночи и вовсе ударят 30-градусные морозы.

Немного теплее, по прогнозу синоптиков, в первой половине месяца будет в Челябинске и Магнитогорске, где даже в ночные часы погодные градусники меньше 13-18 не покажут. Днём температура воздуха составит "-" 8-12. Завершится зима очередным погодным разворотом – днём воздух будет остывать до 20-25 мороза, днём – будет подмораживать до 15-17 градухов холода.

Прогноз погоды на февраль в Сибири

Погода сделает неожиданный разворот и на всей территории Сибири, где согласно многолетним наблюдением за погодой, климатическая обстановка в феврале намного комфортнее чем в январе. Но в этом году, по прогнозу синоптиков, все будет иначе.

Например, в первой декаде месяца ожидается мощное похолодание в Красноярском и Забайкальском крае, а также в Читинской и Иркутской областях – средняя температура воздуха февраля здесь составит "-" 17-19, что на 5-6 градусов ниже нормы. При этом начнётся февраль с настоящих сибирских морозов – днём воздух будет остывать до минус 30, ночью – до 38 градусов мороза. К середине месяца всё-таки выпадет слабый снег, а днём, по прогнозу на февраль, погода станет значительно теплее, порядка минус 12-17.

Холодно в феврале будет также в Новосибирской, Томкой, Омской и Кемеровской областях. В период с 1 по 15 февраля синоптики прогнозируют днём минус 20-25, ночью – до 33 градусов мороза. Во второй половине февраля ожидается снегопад. Зато станет намного теплее: днём – минус 4-8, ночью – минус 10-15. Завершится зима в Сибири почти весенней погодой – днём синоптики прогнозируют от нуля до минус 5, ночью – минус 5-10.

Погода в Северо-западном федеральном округе. Прогноз синоптиков на февраль

По прогнозу синоптиков, холоднее обычного в последнем месяце календарной зимы будет на всей территории Северо-западного федерального округа. Ожидается, что средняя температура воздуха в феврале-2020 здесь составит 12-19 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

Согласно прогнозу погоды, самые сильные морозы ударят в Коми. Здесь, по сведениям синоптиков, в первой половине месяца может подморозить до минус 35-38. Также холодная, морозная, при этом снежная погода ожидается в Мурманской области – в ночные часы градусники будут показывать минус 13-22.

Зато вполне комфортная погода ожидается в феврале в Калининградской области. В первой половине месяца здесь прогнозируются небольшие осадки в виде снега, а дневная температура составит минус 5-10, днём может подморозить до минус 15. Начиная с 15-16 февраля и уже до начала марта погода в Калининградской области сделает резкий разворот – воздух будет прогреваться до плюс 5-8, возможен дождь. Однако ночью столбики термометров продолжат опускаться ниже нуля и на тротуарах и дорогах возможна утренняя гололедица.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на февраль

В Москве, по прогнозу синоптиков, в феврале также ожидается морозная погода – среднемесячная температура, по прогнозам синоптиков, составит минус 5-7. В начале месяца столицу накроют сильные снегопады, днём будет 2-5 градусов мороза. После 11-12 февраля пройдут небольшие осадки, но уже в виде мокрого снега и дождя, дневной температурный фон поднимется до плюс 2-4.

В 20-х числах февраля осадки в столичном регионе прекратятся, а погода вновь сделает неожиданный и очень крутой разворот. Согласно долгосрочному прогнозу метеорологов, на несколько дней в Москве и области резко похолодает, ночью даже до минус 15-17, чего не было всю зиму. В последние дни месяца ожидается облачная погода со снегом, но уже с более комфортным температурным фоном – минус 2-4 днём и 5-6 градусов мороза по ночям.

Прогноз погоды в СПб на февраль

По сравнению с аномально тёплым январём существенно похолодает в феврале в Санкт-Петербурге, где средняя месячная температура составит минус 5-6, а количество осадков может превысить норму – 30-40 мм. Морозная погода продержатся в СПб как минимум до середины месяца. Как предупреждают синоптики, в отдельные сутки будет очень холодно, особенно ночью, когда столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза. После 17-18 февраля начнётся ощущаться дыхание весны – воздух будет прогреваться до плюс 4-6 днём. При этом в ночные часы возможны заморозки.