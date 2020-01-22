Прогноз погоды: синоптики предупредили об опасных погодных аномалиях

По прогнозу синоптиков, 22 января московский регион останется под влиянием мощного циклонического фронта. При облачной погоде ожидается небольшой снег, который уже выпал в некоторых районах российской столицы.

При этом максимальная температура воздуха в Москве составит сегодня плюс 1-2, минимальная минус 1. Сохранится довольно сильный ветер западных румбов. Метеорологи предупреждают, что местами его порывы будут достигать 17-18 метров в секунду. Во второй половине дня атмосферное давление продолжит падать и остановится на отметках 731-733 мм рт. ст. Вечером возможна гололедица.

Такого не было более 120 лет – новый температурный рекорд в Москве

Весь вчерашний день метеорологи ждали установление нового температурного рекорда в Москве, который держался более 120 лет. И в 22:00 мск термометры показали плюс 4,1, что на 0,3 выше чем прежний температурный максимум для 21 января – в 1898 году столбики термометров в этот день показывали плюс 3,8. Таким образом, в Москве в январе был установлен уже третий температурный рекорд.

Как напоминают синоптики, нынешний январь может стать самым тёплым вторым календарным месяцем зимы за всю историю наблюдений за погодой. До конца января-2020 ещё более недели, но существенного похолодания синоптики пока не прогнозируют. Даже несмотря на то, что сегодня уже не так тепло, как было во вторник, но дневной температурный фон всё равно превышает норму сразу на 10 градусов.

Но если тёплыми зимами особенно в последние годы жителей Москвы не удивишь, то лютые холода здесь бывают гораздо реже. Так, 22 января 1892 года воздух остывал до минус 35. С тех пор такой стужи в Москве не было. Ещё один казалось бы обязательный атрибут для зимней Москвы – снег. Но выпадает он этой зимой крайне редко. А ведь были времена, когда столицу в этот день просто заваливало снегом. Так, сильные осадки обрушились на Москву 22 января 1993 года. Тогда выпало более 8,5 мм небесной влаги.

22 января 2019 года было морозно и даже холодно. В частность, в ночные часы столбики термометров опускались до минус 15,7, днём также было промозгло – минус 12. Осадков не наблюдалось. Зато лежали огромные сугробы высотой 34-35 см.

Погодные аномалии в Москве опасны для здоровья

Аномально тёплая и влажная, с частыми перепадами атмосферного давления и дефицитом кислорода погода наблюдается в российской столице с середины декабря. А на фоне короткого светового дня, не только метеозависимые, но и здоровые люди, обычно не реагирующие на погодные условия, чувствуют себя очень некомфортно.

Например, нынешняя климатическая обстановка приводит к постоянным, ничем немотивированным ухудшения настроения, раздражительности, упадку физических сил и другим проявлениям общего недомогания. При этом метеочувствительные, пожилые люди, а также граждане с различными недугами дыхания, сердца и сосудов подвержены риску обострения хронических заболеваний.

Чтобы восстановить силы, снизить негативное воздействие и уменьшить зависимость от погоды медики советуют таким людям строго соблюдать рекомендации лечащих врачей по приёму лекарственных препаратов. Также очень полезны лечебная физкультура и двигательные нагрузки, прежде всего терренкуры и скандинавская ходьба. Кроме того, специалисты рекомендуют за 1,5 часа до сна принимать хвойные, йодо-бромные, морские или ароматические ванны, которые успокоят нервную систему, снимут усталость и помогут быстро и крепко заснуть.