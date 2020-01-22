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Путин дал оценку возможности смены формы правления в России

Москва, 22.01.2020
  • Путин дал оценку возможности смены формы правления в России

ТАСС

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Липецкой области допустил теоретическую возможность смены государственной формы правления в России с президентской на парламентскую республику, передает газета «Известия».

«В мире такая форма организации государства распространена. И во многих странах эффективно применяется. Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Со своей стороны глава страны считает подобную смену правления нецелесообразной, поскольку на примерах многих стран подобная форма правления часто дает сбои, передает СМИ. Путин считает, что для многонациональной России нужна «все-таки крепкая президентская власть». Глава государства также рассказал, что в России лучше не экспериментировать с формой правления.

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