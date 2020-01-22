Путин прокомментировал сроки реализации своего послания

Российский президент, комментируя сроки реализации послания Федеральному собранию, призвал не растягивать время, передает РИА «Новости».

«Время не должно быть «резиновым», - отметил глава государства в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области.

Глава государства уточнил, что на подготовку всей документации по маткапиталу на первого ребенка уйдет не более нескольких месяцев. Вся работа будет завершена к марту.

Путин подчеркнул, что со стороны федеральных властей все социальные платежи идут в регионы с опережением графика, в этой связи сбои могут возникнуть по вине местных властей. Путин сообщил, что планирует во время встреч с главами регионов обсудить эту ситуацию.

Напомним, 15 января российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал ряд социальных поручений правительству, в том числе по улучшению демографической ситуации в стране.

Из нововведений выдача маткапитала на первого ребенка, а также начисление пособий на детей до 7 лет. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года.